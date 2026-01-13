Inician grabaciones del regreso de Sin senos sí hay paraíso con Carmen Villalobos

Telemundo inició en Colombia las grabaciones del esperado regreso de Sin senos sí hay paraíso

El regreso de Sin senos sí hay paraíso ya es una realidad. Telemundo confirmó el inicio de grabaciones en Colombia de una nueva entrega de esta emblemática franquicia. La serie vuelve a la pantalla con una propuesta renovada, audaz y contemporánea, sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno televisivo internacional.

La nueva entrega marca el regreso de un universo narrativo que explora intensas luchas de poder, conflictos humanos y decisiones límite. Esta versión apuesta por una narrativa cargada de emoción, con giros actuales y una mirada más profunda sobre la supervivencia y el empoderamiento femenino.

Carmen Villalobos vuelve como Catalina Santana

Carmen Villalobos retoma uno de los personajes más importantes de su carrera: Catalina Santana. Junto a ella regresan figuras clave de la franquicia como Majida Issa en el papel de ‘La Diabla’.

A ellos se unen Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio ‘Titi’ Jaramillo, consolidando un elenco que conecta directamente con la memoria del público.

Un elenco coral y de alto nivel

A esta producción se suman actores reconocidos como Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba y Elizabeth Gutiérrez.

El reparto se completa con Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger, Jerónimo Henao y Adrián Makala.

La visión de Telemundo Studios

Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios, destacó que esta nueva etapa de la franquicia busca elevar la tensión dramática y la calidad narrativa.

Según explicó, el proyecto reafirma el compromiso del canal con producciones premium, dinámicas y relevantes para las audiencias actuales.

Una historia de riesgo, poder y resiliencia

Basada en el legado de Sin senos, la serie desarrolla una trama de alto riesgo centrada en la venganza, la supervivencia y el empoderamiento. Catalina Santana y su familia se enfrentan a una poderosa red criminal vinculada al mundo del webcam.

La historia está ambientada en un entorno peligroso que empuja a la protagonista a una lucha implacable por la vida y la justicia.

El regreso de un personaje emblemático

Villalobos aseguró que volver a Catalina Santana representa un reencuentro profundo con un personaje que marcó su trayectoria y con una audiencia fiel. La actriz adelantó que esta nueva etapa presenta desafíos más audaces y una evolución pensada para los espectadores de hoy.

La ficción es producida por TIS Studios para Telemundo en Estados Unidos y estará disponible en América Latina de forma exclusiva a través de Disney+.

