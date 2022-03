Reservada en su vida privada. Es un tema del que casi no habla, pero no por ello es descortés. La actriz Joselyn Gallardo (30), quien con orgullo confiesa que la primera oportunidad se la dio Fernando Villarroel en 'Mi recinto', fue Martina en 'Sin senos sí hay paraíso' (Telemundo) y ha logrado llegar a HBO Max con el filme 'Welcome Back'.

En el presente su atención está puesta en el teatro en la obra 'Cinco formas de romper un corazón'', dirigida por Lucho Mueckay y escrita por la venezolana Katherine Suárez. Hasta el 16 de abril estará en la cartelera del estudio Paulsen. “Un montaje que trata de las cinco formas en las que le rompieron el corazón a mi personaje, Cleo, y se lo cuenta al público. Se sentirán identificados porque a todos nos ha pasado algo así. Mi compañero es Sebastián Acosta”, dice y se le iluminan los ojos al contar la experiencia que vive.

¿A usted cuántas veces le han roto el corazón?

(Suelta una carcajada) Muchas. Cuando se tiene 17 años se cree que el mundo se va a acabar y se le pide ayuda a la mamá. Al crecer la ayuda se le pide a las amigas y a la farra, más adelante, la ayuda está en la terapia, el vino o irse a la playa. En mi último corazón roto trabajé en mí. Reflexionar en lo que hice mal, estar sola un buen tiempo y concentrarme en el trabajo.

¿Y usted cuántas veces ha roto un corazón?

Nunca (risas).

No le creo, lo habrá hecho aunque sea de manera involuntaria.

No voy por la vida rompiendo corazones porque soy súper clara, lo que no me gusta lo digo desde el principio. Tal vez los he roto por esa frontalidad. Así soy con todos, amigos, familia, parejas y en mis negocios.

Ya dio el salto a una de las plataformas más reconocidas como HBO...

Un cortometraje maravilloso que se ve en Estados Unidos. El rodaje de 'Welcome Back' fue en Ecuador (Quito) y Estados Unidos (Los Ángeles). Nuestro país se presta para locaciones del mundo. Es una historia venezolana y tuve la oportunidad de compartir con Marina Lalama, quien es muy orgánica, es un diamante en bruto y fue una gran experiencia ser dirigida por Tiffany K. Guillén, una californiana con raíces venezolanas.

Nos llevó con mucha paciencia para que logremos ser empáticos con lo que se vive en Venezuela, la privación de libertad. En el filme soy Rosa, una venezolana que con su esposo hicieron protestas para ser libres. A él lo matan y ella se marcha a Estados Unidos, pero la deportan. Luego se va a Colombia. Desde ahí se desencadena el argumento.

Muchas veces vemos mal a los venezolanos que han llegado a nuestro país. ¿Qué comprendió al ponerse en los zapatos de uno de ellos?

Debemos ser empáticos, cuando viví en Colombia (3 años y medio) me trataron de maravilla y era una extranjera.

Casi nunca es así y son situaciones diferentes.

Hay muchos ecuatorianos que viven en otras partes y a veces actúan mal, quedamos mal como país. Viví cinco años y medio en Estados Unidos, también. Siempre fueron empáticos, me recibieron como en casa. Lo que hacemos mal habla más de como somos como seres humanos.

Cuando se habla de Joselyn Gallardo se recuerda a Martina de 'Sin senos sí hay paraíso'...

Martina (una prostituta) fue la más linda bendición, un papel que no solo lo disfruté, además me abrió puertas en mi país y en el exterior. Me permitió entrar a la cancha y que se me viera como actriz y compartir con actores destacados con los que he querido trabajar. Me dio una exposición y una voz como Joselyn Gallardo, una voz que uso responsablemente. Ahora estar en HBO no es una felicitación para mí, sino para el país. Hay mucho talento y eso lo demostramos.

Por ahora se encuentra en Ecuador, seguramente tiene los ojos puestos en otros países y cadenas de TV.

Siempre estoy haciendo una audición para México, Colombia... No me he marchado fuera porque estoy trabajando en un proyecto, una línea de bienestar (Coena) para llevar una vida más saludable y armoniosa, que incluye ropa, alimentación, ejercicios, tratamiento psicológico, implementos.

Trabajo con mi socia, mi mejor amiga, María Belén Pesántez, y lo lanzaremos a mediados de año. Quiero hacer series o cintas en inglés, aprovechar la ventana que me abrió HBO, pisar otro terreno, así como lo hice en Colombia. Hablo bien el idioma.

La actriz sueña con participar en una cinta de Quentin Tarantino. Cortesía

A veces existe el talento, pero también hace falta un poco de suerte...

Creo en la suerte, pero sé que existe un ser superior que tiene un plan. Decir que a Roberto Manrique, Érika Vélez o Shany Nadan les ha ido bien solamente porque han tenido suerte sería injusto. Ellos han trabajado duro para alcanzar lo que han logrado. Todo depende de la disciplina, esfuerzo y ganas.

¿Qué tan disciplinada es?

Mucho. Va más por mi personalidad, porque me apasiona lo que hago. No me gustaba entrenar hasta que me di cuenta de que era un tiempo para mí, ahora me dedico una hora al día, así me desestreso, me sirve para desfogar, es un tiempo para crear. A veces corro, hago ligas o pesas.

A algunos actores, cuando ya son reconocidos, les avergüenza haber participado en algunas producciones y las niegan.

Mi primera oportunidad me la dio Fernando Villarroel en 'Mi recinto'. Siempre estaré agradecida por aquello. Una chica que hacía de extra cuando no era nadie en Ecuador. Luego estuve en 'Me enamoré de una pelucona'. También hice un capítulo en 'Solteros sin compromiso'.

A los 30 años, ¿se arrepiente de algo?

No me arrepiento de lo que he hecho, sería decir que no he aprendido nada. Lo asumo, es parte de... Estoy aquí por todo lo que he hecho. Estoy en mi mejor momento, pero no por la edad, que es solo un número, lo que se haga con eso es otra cosa. Me estoy disfrutando la vida.

¿El golpe que le dio Will Smith al comediante Chris Rock (por la broma que hizo sobre su esposa, Jada, quien sufre de alopecia) en la ceremonia de los Óscar sorprendió a Hollywood y al mundo, ¿qué opina al respecto?

Nadie tiene derecho a pegarle a otro porque algo no le gusta, no es una justificación. Tampoco un comediante de tanta trayectoria debe hacer un chiste hiriente porque no tiene otro recurso.

"Quisiera ser una musa de Almodóvar, siendo lo que él quiera que sea, saca a las actrices de la zona de confort y las lleva a donde quiere y como quiere. Es un reto actoral. También me encantaría hacer un thriller y ser dirigida por Quentin Tarantino. No es mi sueño, pero ser una chica Bond (agente 007) sería divertido”.

"No hablo de mi vida personal y no porque yo sea insoportable. Puedo hablar de mí, pero no de la otra persona. Es exponer a los cuatro vientos su vida. Ahora tengo pareja y me siento feliz. Estoy enamorada. Que todo fluya y que exista respeto, amor y compromiso, el resto viene por añadidura. No pienso si es actor o si tiene otra profesión. No nos enamoramos del oficio, si es el indicado, ese será. Desde un principio hay que dejar claro todo, que mi trabajo es ficción, que me tomo fotos y que mis horarios son de terror”.

“No creo que tenga un estilo de vestir definido, depende de cómo me sienta, uso lo que me haga sentir cómoda, neutral, en ocasiones arriesgada. Uso mucho jeans, colores neutrales y telas suaves”.

“La popularidad no marea, nos mareamos solos. Provengo de una familia muy fuerte, unida, mi cable a tierra, son mi talón de Aquiles. Considero que tengo un carácter fuerte, eso lo heredé de mi mamá (Mónica), a veces tengo un genio incomprendido. El temperamento me ha ayudado a estar parada en algunas situaciones”.