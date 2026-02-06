Super Bowl 2026: cómo ver en vivo el show de medio tiempo de Bad Bunny

Este domingo 8 de febrero de 2026, el mundo pondrá sus ojos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo para el duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino para presenciar un hito cultural: el show de medio tiempo de Bad Bunny.

Benito llega en su mejor momento, apenas una semana después de hacer historia al ganar el Álbum del Año en los Grammy. Ahora, con su gira mundial 'Debí tirar más fotos' como respaldo, promete poner a bailar al planeta entero con un espectáculo que, según sus palabras, "es para su gente, su cultura y su historia".

La expectativa es máxima. No se trata solo de un partido de fútbol americano; es la consolidación del movimiento latino en el escenario más importante del entretenimiento estadounidense. Ante la presión y las críticas de sectores conservadores, el puertorriqueño ha sido tajante: su prioridad es la fiesta y la unidad a través del ritmo, dejando claro que el idioma no será una barrera para el goce colectivo.

¿Cómo y dónde seguir el evento en Ecuador?

Para los aficionados en suelo ecuatoriano, la agenda está marcada. El silbato inicial sonará a las 18:30 (hora de Ecuador), mientras que el esperado espectáculo de Bad Bunny se estima que ocurra entre las 20:00 y 21:00, dependiendo de la fluidez del juego. La cobertura será total: los fanáticos podrán sintonizar la señal de ESPN a través de operadoras como DirecTV, CNT, Claro, Xtrim y Zapping. Además, para quienes prefieren la movilidad, la plataforma Disney Plus llevará cada jugada y cada paso de baile vía streaming.

Esta amplia oferta de transmisión asegura que nadie se pierda el componente de revancha deportiva que define este encuentro. La tensión acumulada desde el duelo en Arizona hace tres años añade una capa de dramatismo que los analistas y seguidores de los Eagles esperan termine con un resultado distinto esta vez.

Una cartelera de lujo para el 60 aniversario

La jornada no se limitará al trap y el reguetón de la estrella boricua. Al tratarse de la edición 60 del Super Bowl, la NFL ha desplegado una alfombra roja musical que iniciará desde las 18:00 (Ecuador). La banda de rock Green Day será la encargada de encender los motores, seguida por el talento de Charlie Puth, quien tendrá el honor de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos (The Star-Spangled Banner).

Este despliegue de estrellas, sumado a la participación de Brandi Carlile y Coco Jones en los temas patrióticos previos, configura un evento de alto voltaje. Mientras los Patriots y los Seahawks se juegan la gloria en el césped, Bad Bunny se prepara para una "enorme fiesta" que, más allá del resultado deportivo, ya se perfila como el evento más comentado del año.

