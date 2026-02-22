Brenda en Viña del Mar 2026: día, hora y dónde ver el show de la artista ecuatoriana

La cantante representará a nuestro país en la competencia folclórica de este Festival que se realiza en Chile todos los años

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar comienza oficialmente este domingo 22 de febrero en la famosa Quinta Vergara. Para esta edición, Ecuador será representado por la cantautora Brenda en la competencia folclórica. Ella presentará la canción Capullito, que resalta las raíces e identidad musical de nuestro país.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver a Brenda?

La competencia folclórica inicia este mismo 22 de febrero en la noche, pero no se ha confirmado la hora en que saldrá la ecuatoriana. Lo que se sabe es que los shows empezarán a las 21 (hora de Ecuador) y que el festival será transmitido por la plataforma Disney+. Viña del Mar durará hasta el próximo 27 de febrero.

Brenda intentará ganar la Gaviota de Plata, tal como lo hizo el año pasado el trío Las Damas de Oro, integrado por Katty Elisa, Mayensi Rivera y Lila Flores. Capullito es una canción incluida en su EP 'En la tierra'. Es un sanjuanito con cadencia de bomba andina, acompañado de requinto y envuelto en una letra de raíz popular.

Su siguiente presentación será el martes 24 de febrero. Solo los ganadores de cada ronda avanzarán a la final del jueves 26, mientras que los triunfadores absolutos volverán a presentarse el viernes 27 en la esperada noche de premiación.

¿Qué ha dicho Brenda sobre su presentación en Viña del Mar?

En sus redes sociales, Brenda ha compartido la emoción que la acompaña en esta experiencia internacional. “Diferentes raíces, un solo corazón. ¡Aguante la competencia folclórica! ¡Que viva el Ecuador y que viva Latinoamérica!”, escribió, dejando claro que su participación va más allá de la competencia.

La artista también confesó sentir nervios, aunque aseguró que los ensayos intensos en el escenario —conocido popularmente como el “Monstruo”— la han ayudado a ganar confianza. Hija de padre otavaleño y madre guayaquileña, Brenda lleva a Viña un mensaje que une Sierra y Costa en una sola voz.

