Festival de Viña 2026: Brenda llevará el talento de Ecuador al escenario chileno

Brenda debutará en Viña del Mar 2026 con 'Capullito', llevando el requinto ecuatoriano a la vitrina más grande de la región

Con su voz y raíces ecuatorianas, Brenda se prepara para conquistar al público del Festival de Viña 2026 en Chile.

La ciudad de Viña del Mar se alista para el Festival Internacional de la Canción 2026, y Ecuador tendrá un protagonismo histórico. La cantautora Brenda, nacida en Guayaquil y con raíces familiares en Otavalo, se prepara para debutar en la Quinta Vergara con su tema 'Capullito'. Su participación marca un hito doble: será la primera ecuatoriana en interpretar este género en dicho escenario y la primera en integrar el requinto como pieza central de su propuesta.

De la creatividad publicitaria al escenario internacional

La historia de Brenda es la de una vocación reencontrada. Aunque creció en un entorno donde los boleros y pasillos eran el pan de cada día, desarrolló una carrera como redactora creativa en el mundo de la publicidad. Fue la pandemia el punto de quiebre que la llevó a cambiar las agencias por los estudios de grabación. Desde su primer sencillo en 2022, la guayaquileña ha trabajado en una sonoridad que conecta la herencia de la Costa y la Sierra con la modernidad.

El folclore como lenguaje de vanguardia

Para la cantautora, las raíces musicales no son elementos estáticos, sino un lenguaje dinámico que evoluciona con el tiempo. Su llegada a la Quinta Vergara —donde compartirá cartel con figuras como Gloria Estefan, Juanes y Mon Laferte— representa una oportunidad estratégica para visibilizar el nuevo talento ecuatoriano. A través de su música, busca demostrar que las sonoridades tradicionales pueden dialogar con audiencias globales y producciones modernas, cumpliendo así el anhelo de llevar su arte desde la intimidad del hogar hasta un escenario para 20,000 personas.

El festival, que se realizará del 22 al 27 de febrero, podrá seguirse en toda la región a través de Disney Plus, permitiendo que el público sea testigo de esta propuesta que reivindica la identidad nacional.

