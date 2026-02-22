Jonathan Orrthiz lleva el lujo artesanal a Viña del Mar junto a Brenda

Su marca destaca la herencia cultural y técnica textil. Hoy da otro salto internacional al vestir a Brenda en Viña del Mar.

No es la primera vez: Brenda ha vestido antes piezas de Orrthiz, como ocurrió en la pasarela Dual.

Las manos, la memoria y el oficio heredado de la línea materna son parte del universo creativo de Jonathan Orrthiz. Detrás de cada pieza existe una narrativa donde el textil ecuatoriano es protagonista absoluto. No es casual que él mismo se defina como un artesano, alguien que investiga, interpreta y traduce historia en prenda.

Su historia comienza en lo doméstico, en lo cotidiano, en lo femenino ancestral que marcó su mirada estética. Creció rodeado de crochet, bordado y agujetas, observando a su madre y a su abuela crear. Esa herencia cultural no es un recurso visual dentro de su marca Orrthiz: es el punto de partida.

De ahí nace su proceso creativo, no responde a fórmulas tradicionales de diseño. Parte desde la emoción antes que desde el boceto. Él mismo lo explica con una frase que define su método: “las prendas tienen que hablar”. Eso se traduce en piezas hechas a mano que pueden tomar meses en construirse, donde cada hilo, cada estructura y cada silueta responden a investigación, prueba y error, y a una búsqueda constante de nuevas posibilidades dentro del lenguaje textil.

Más allá de lo estético, su propuesta también es cultural y social. Diseña desde la identidad latinoamericana y desde la historia ecuatoriana, explorando el mestizaje, la memoria y la construcción de identidad colectiva. Su objetivo no es solo crear ropa, sino generar conversación.

Hoy, esa visión sube a pasarelas y escenarios. La marca ha estado en plataformas como Quito Fashion Week y Dual, sino también Guatemala Fashion Week. Además, será uno de los encargados en vestir a la artista ecuatoriana Brenda para el Festival de Viña del Mar, (que inicia hoy, 22 de febrero) llevando al escenario una propuesta donde el textil artesanal, la herencia cultural y la identidad ecuatoriana dialogan en una sola pieza.

Para Orrthiz, este paso no solo representa proyección internacional, sino también la posibilidad de posicionar su sueño mayor: construir una marca que represente el lujo artesanal latinoamericano desde Ecuador hacia el mundo.

La herencia que se convierte en lujo

Dentro del proceso creativo, la figura materna es clave. Él mismo lo resume con naturalidad: “Mi mamá trabaja mucho en la elaboración de piezas grandes, como vestidos. Yo me enfoco en acabados, sistema de color, combinaciones y dirección estética”. Es una dinámica donde tradición y mirada contemporánea conviven.

En su proceso creativo actual, Orrthiz se mueve entre memoria y presente. Reconoce que ambas fuerzas conviven en su trabajo, aunque mira hacia adelante con un discurso más directo: “En nuevas colecciones quiero abordar temas sociales y políticos de forma más directa”. Su moda no busca ser decorativa; busca ser conversación. Una postura que conecta con su visión de la moda como herramienta cultural y como vehículo de identidad.

Ese mismo enfoque se refleja en su relación con los materiales y en la transición que marcó su vida profesional. Sobre el acceso textil, es claro: “El acceso a materiales es uno de los retos más grandes. Seguimos el canal tradicional: vamos a los mismos lugares donde compran mujeres que tejen para el hogar, pero damos otro tratamiento, otra narrativa, otro valor”.

La entrevista

¿Qué representa ahora Viña del Mar para la marca?

Para mí, es el resultado de una relación que se ha construido con el tiempo. Con Brenda nos conocimos en 2024 a través de Instagram, cuando le pedí autorización para usar una de sus canciones en mi primer desfile dentro del Quito Fashion Week. Nuestros lazos de amistad se fortalecieron y comenzamos a trabajar juntos en distintos proyectos. Que hoy ella lleve una pieza mía para un escenario como Viña del Mar significa mucho. No solo por la visibilidad, sino porque representa un proceso real de confianza, de crecimiento conjunto y de respeto mutuo por lo que cada uno construye desde su arte.

¿Qué cambia cuando diseñas para una artista y no para pasarela o certamen?

Todo. No es lo mismo diseñar para un concurso de belleza que para una artista que canta, baila y se mueve en escenario. La prenda tiene que acompañar la energía del show.

Hablas mucho de identidad… ¿Desde dónde nace esa búsqueda?

De entender que históricamente hemos sido más conquistados que conquistadores. Eso genera una lucha constante por construir identidad propia. Desde ahí también nace la fuerza de la marca.

¿Cómo has ido construyendo la parte técnica?

Con años de prueba y error. Hemos desperdiciado material, hemos fallado, pero así se aprende. Ahora estamos logrando siluetas estructuradas con tejido, algo que antes parecía imposible. Trabajamos con crochet, tejido en dos agujas, bordado a mano, bordado con hilos y pedrería.

"Quiero posicionar a Orrthiz como una marca de lujo artesanal que represente lo que somos como latinos y como ecuatorianos" Jonathan Orrthiz

Tus colecciones ya están cruzando fronteras ¿cómo llega la inspiración para crear las prendas?

Muchas veces desde la emoción, y eso parte de la música, la literatura ecuatoriana, la historia, la poesía. En la poesía encuentras frases que pueden convertirse en prendas.

¿Y cómo manejas la línea entre inspiración cultural y apropiación?

Con respeto. Por ejemplo, cuando trabajé con sombreros, los compré directamente a artesanos para generar economía circular. No eran piezas para venta.

Si la marca se vuelve más comercial, ¿qué nunca sacrificarías?

Lo artesanal. Siempre habrá algo hecho a mano en cada pieza. Sino, la prenda pierde alma.

El dato

El nombre de su marca nace desde el núcleo familiar: la base viene del apellido Ortiz, ligado a su madre y la doble “r” por su abuela de apellido Rosero; mientras que “th” responde a su propio nombre, Jonathan, convirtiendo la marca en una fusión directa entre herencia y autoría.

