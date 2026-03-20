Nuevo look y nueva era musical: Ela Taubert sorprende con 'La Gente Cambia'

Antes del estreno de La Gente Cambia, la artista subió adelantos en sus redes sociales generando más de 3.000 creaciones UGC

La colombiana se destaca como una de las artistas latinas menores de 30 años que está redefiniendo la escena global en 2026

Hay canciones que se escuchan y otras que marcan el inicio de una nueva etapa. La artista colombiana Ela Taubert lo deja claro desde el primer segundo de La Gente Cambia, su nuevo lanzamiento cargado de emoción, evolución y una estética completamente renovada que marca un antes y un después en su carrera musical.

La estrella del pop y ganadora del Latin Grammy presentó el 19 de marzo su nuevo sencillo, en el marco del Mes de la Mujer, consolidando una etapa profundamente personal donde su música se convierte en reflejo directo de su transformación interna.

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Una historia de cambio y crecimiento

La Gente Cambia es más que un tema musical, es una confesión. Mediante su letra, Ela narra su proceso de crecimiento, recordando sobre las versiones pasadas de sí misma y cómo las experiencias la han llevado a evolucionar.

Frases como “ya no soy lo que era” resumen el tema, un mensaje directo para quienes en algún momento de la vida hicieron daño y vuelven esperando encontrar a la misma persona, sin entender que crecer también implica dejar atrás lo que ya no encaja.

Una nueva identidad musical

En esta nueva etapa, la artista de 25 años también se atreve a explorar sonidos distintos, incorporando nuevos estilos e instrumentos que enriquecen su propuesta artística.

Este giro musical demuestra que no solo su historia personal ha cambiado, sino también su forma de expresarse, apostando por una identidad sonora más arriesgada y auténtica.

El cambio de look que lo dice todo

Ela Taubert con su icónico cabello rosado Instagram @elataubert

La transformación no es solo interna. Visualmente, la artista deja atrás su icónico cabello rosado y más recientemente castaño con highlights rosados, para dar paso a un look completamente rubio, con tonos inspirados en el plateado y el titanio.

Este cambio simboliza fuerza, resiliencia y una nueva versión de sí misma mucho más sólida, segura y lista para enfrentar cualquier etapa que la saque de su zona de confort.

Un lanzamiento que ya conecta con fans

Desde días antes del estreno, Ela ya había encendido las redes sociales con adelantos del tema, generando miles de creaciones por parte de sus seguidores.

El impacto ha sido inmediato, confirmando que esta nueva era no solo marca un cambio personal, sino también una conexión más profunda con su audiencia.

Un momento clave en su carrera

El lanzamiento llega en uno de los puntos más importantes de su trayectoria. La colombiana fue destacada por Vogue como una de las artistas latinas menores de 30 que están redefiniendo la escena global en 2026, y convarias nominaciones a Premio Nuestra Tierra en las principales categorías. La artista seguirá pisando los escenarios internacionales como Noches del Botánico en Madrid el próximo 28 de junio.

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