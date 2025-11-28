Expreso
Ela Taubert
Ela Taubert se encuentra a un paso de cerrar su Tour 'Preguntas a las 11:11'.//CORTESÍA

Ela Taubert estrena 'Te prometo' y la gira 'Preguntas a las 11:11' llega a su fin

La cantante colombiana presenta el tercer tema de la trilogía Respuestas. Amor y olvido fusionados en la misma melodía 

  • Verónica Cisneros 

La cantante colombiana Ela Taubert presentó Te Prometo, el tercer tema de la trilogía Respuestas, proyecto que forma parte de la etapa final de su era musical Preguntas a las 11:11

El lanzamiento sigue a Quiero Olvidarte (Respuesta #1) y No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2), este último en colaboración con el cantante puertorriqueño Jay Wheeler.

El nuevo sencillo aborda la idea de cerrar ciclos personales y dejar atrás relaciones o situaciones del pasado. Como suena en el estribillo: "Te prometo, me quedo con lo bueno, y aunque tengo miedo, te tengo que soltar", fragmento de canción que demuestra la esencia del tema: Soltar y dejar ir.

Detalles de su gira 

Sebastián Yatra, cantante colombiano

Sebastián Yatra regresa a Ecuador con una gira íntima y emocional en 2026

El estreno coincide con la fase final de su gira latinoamericana Preguntas a las 11:11 Tour, que culminará el 29 de noviembre en Bogotá con un concierto especial. 

Posteriormente, la artista continuará la etapa estadounidense con presentaciones en Nueva York el 7 de diciembre y Miami el 13 de diciembre.

La gira, que incluye más de una docena de fechas en países como Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos, ha contado con salas completas en varias ciudades, según la información oficial del tour.

¿Quién es Ela Taubert?

Manuela Pardo Taubert, conocida artísticamente como Ela Taubert es cantante y compositora. Y a sus 26 años ya tiene en su poder un Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo

Desde niña mostró inclinación por la música gracias al apoyo de su madre, quien la inscribió en clases de piano, guitarra y canto.

Durante la pandemia comenzó a compartir versiones de canciones en redes sociales, lo que le permitió conectar con una audiencia en varios países y dar los primeros pasos de su carrera profesional.

Pero lo grande llegó cuando firmó con Universal Music Latino tras graduarse en el programa Art House Academy, y en 2024 se consagró como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy Awards, tras el lanzamiento de éxitos propios y una colaboración internacional con Joe Jonas

Su propuesta musical, un pop latino con sensibilidad emocional, letras de amor, desamor y autodescubrimiento, su autenticidad y su capacidad para conectar con una generación joven la han convertido en una de las voces emergentes más destacadas de la música latina contemporánea.

