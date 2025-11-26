Lucero y Manuel Mijares: La expareja cantará en Guayaquil en 2026

Los cantantes mexicanos Lucero y Manuel Mijares, una de las exparejas más queridas del espectáculo, se casaron en 1997 y, aunque su matrimonio llegó a su fin en 2011, mantienen una relación cordial que incluso han vuelto a subirse juntos a los escenarios.

A menudo también se les ve compartiendo con sus amigos Emmanuel y Yuri, formando un cuarteto de estrellas.

La dupla ofrecerá un show en Ecuador el sábado 7 de marzo de 2026, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, donde interpretarán su extenso repertorio.

Complicidad en el escenario

Su complicidad no solo se vive en conciertos. También coincidieron en la producción Juegos de voces, de Televisa, junto a amigos, jóvenes talentos y su hija Lucero Mijares, heredera del talento musical.

Mientras tanto, La Novia de México interpreta el tema principal de la recién estrenada telenovela Mi verdad oculta que se ve en Ecuador, a través de la señal internacional del Canal de las Estrellas.

Lucero y Mijares se conocieron en 1987 durante la grabación de la película Escápate conmigo, del director René Cardona Jr. La intérprete de Electricidad ha contado en diversas ocasiones que lo suyo fue “amor a primera vista”.

No fue hasta 1996 que iniciaron su noviazgo. Un año después celebraron su boda en el Colegio de Las Vizcaínas, en Ciudad de México, un evento con 700 invitados y una de las primeras bodas televisadas del mundo del entretenimiento.

Caminos separados

Según Mijares, uno de los motivos que llevó al divorcio fue la complicada agenda de ambos, que apenas les permitía coincidir. Por otro lado, Lucero enfrentó rumores que la vinculaban sentimentalmente con el empresario Michel Kuri, con quien mantuvo una relación de nueve años que concluyó en 2023. El dúo tiene dos hijos: Lucero y José Manuel.

Las entradas para su concierto en Guayaquil estarán disponibles en las próximas semanas.

