Gabriela Pazmiño Yépez: "Mi hija no dejará de brillar"

El miércoles 26 de noviembre se desarrolló la primera audiencia en el proceso legal que inició la influencer Sarah Alarcón

Tras dos suspensiones, el miércoles 26 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia del proceso legal que Sarah Gabriela Alarcón Pazmiño inició contra Wilson Leonardo Quezada Coronel por comentarios que él hizo y que la influencer considera afectaron su buen nombre y honor.

RELACIONADAS Proceso judicial entre Sarah Alarcón y Lazito continúa con nueva fecha de audiencia

La cita se desarrolló en la Unidad Judicial Norte 1 Penal (La Florida) a donde acudieron los testigos de ambas partes. En esta ocasión solo se presentaron (ante el juez Nelson Rojas) los testigos de la parte acusadora, entre ellos, Gabriela Pazmiño Yépez, Francisco Andrade y Valentina Vinueza.

Al lugar también acudieron los testigos del acusado, entre ellos, Lissette Cedeño y Samantha Grey, quien dijo que iba a cumplir su deber como compañera. "No sé sabe cuándo será la nueva audiencia. Seguiremos adelante, no hemos mentido", comentó a EXPRESIONES Gabriela Pazmiño Yépez.

(Te invitamos a leer: Antonella Moscoso se casará con Renier Izquierdo en exclusiva finca de la Costa)

La acusación de la competidora de Soy el mejor sostiene que el presentador y reportero de Los Hackers “emprendió una campaña de desprestigio en mi contra (al vincularla sentimentalmente con el brasileño Cezar Augusto, expareja de Virginia Limongi), profiriendo expresiones que afectaron mi buen nombre, mi reputación”. Afirma que esto le generó un perjuicio moral y económico.

Lo ocurrido tras la denuncia

La denuncia fue presentada el 9 de julio por medio del abogado, Carlos Luis Sánchez. Se solicitó una pena privativa de libertad de 30 días para el denunciado, además de la reparación integral por el daño causado.

Sarah Gabriela volvió de Japón y espera resolución de caso en contra de Lazito Leer más

La primera audiencia, prevista para el 8 de octubre, fue postergada porque el juez estaba libre ese día. La del 24 del mismo mes también se retrasó porque el juzgador tuvo otra diligencia. A ello se sumó que el citador no lograba entregar la notificación al presentador, pese a que él aparece a diario en televisión.

Mientras tanto, Sarah Gabriela regresó hace poco de un viaje a Japón junto a su madre, Gabriela Pazmiño Yépez, y sus hermanos Martina y Diego.

"Mi hija no dejará de brillar"

Gabriela Pazmiño Yépez habló sobre lo vivido en este proceso: “Vi y escuché cómo intentaron dañar la honra de mi hija Sarah. Cuando sucedió, decidimos tomar el único camino que daba la seriedad que corresponde a esta patraña. He comprendido por qué muchas víctimas no denuncian: el proceso legal es largo, costoso y hay que soportar opiniones negativas”.

Añadió: “Hay cosas que lo valen todo. Sarah no dejará de brillar porque es una joven llena de virtudes. Esperamos marcar un precedente: nuestra televisión necesita calidad y gente profesional”.

Una de las últimas apariciones en eventos de Lazito de la farándula, como se conoce al denunciado, fue en los premios ITV, el 18 de noviembre en el Teatro Centro de Arte.

Previo a la audiencia

Y como para añadir más ruido al caso, la víspera de la audiencia, apareció en Lanzando Veneno, de La Víbora, un supuesto testigo que aseguró haber visto a Sarah Gabriela y a Cezar Augusto juntos en un carro en Samborondón.

RELACIONADAS Luis Rúa suspendido por ser testigo de Lazito en proceso legal sin avisar a sus jefes

‘Muy oportuno el testimonio’, justo antes de la audiencia. Y más todavía porque Francisco Moisés Delgado Martínez, La Víbora, se lo consideró como uno de los testigos de Lazito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!