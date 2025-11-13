Sarah Gabriela volvió de Japón y espera resolución de caso en contra de Lazito

La influencer ya se encuentra en el país. Hay nueva fecha para resolución del proceso legal en contra del presentador

Sarah Gabriela Alarcón regresó al país junto a sus hermanos, Martina y Diego, y su madre, Gabriela Pazmiño Yépez.

La familia viajó el pasado 1 de noviembre a Japón, donde disfrutaron de unas vacaciones, recorrieron lugares turísticos y se relajaron. Se trató de un premio que la expresentadora se ganó en la empresa donde labora.

Nueva fecha

Ahora, de vuelta en casa, aguardan la audiencia prevista para el 26 de noviembre (la nueva fecha) en el proceso legal que Sarah Gabriela mantiene contra Leonardo Quezada, tras los comentarios que, según la influencer, afectaron su imagen y honra.

El caso ya ha tenido dos suspensiones y se espera que “a la tercera sea la vencida”, para que el conflicto pueda resolverse antes de Navidad.

Según trascendió, la defensa de Sarah Gabriela, encabezada por el abogado Carlos Luis Sánchez, ha solicitado que la audiencia se realice de forma virtual. El motivo sería evitar el ‘show’ mediático que suelen montar ciertos espacios y páginas de farándula, especialmente en redes.

Dos suspensiones anteriores

El 8 de octubre fue la primera cita, pero fue postergada, así como la del 24 del mismo mes. La primera vez, el juez tenía su día libre y por ello no se pudo llevar a cabo. Luego, según un documento de la Unidad Judicial Norte 1 Penal, el juzgador tuvo otra audiencia y se reagendó.

Sarah Gabriela interpuso la acción el 9 de julio, y hasta la fecha el caso sigue sin resolverse. Las primeras demoras se atribuyeron a que el citador no lograba entregar la notificación al presentador y reportero pese a que él aparecía a diario en televisión.

