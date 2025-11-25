Antonella Moscoso se casará con Renier Izquierdo en exclusiva finca de la Costa

El 29 de noviembre, la pareja unirá su vida ante Dios en una finca de la Costa ecuatoriana

La boda de la bailarina Antonella Moscoso y el cubano Renier Izquierdo, presentador del segmento Detrás de las estrellas del programa De casa en casa, está programada para el 29 de noviembre. La ceremonia, dirigida por un pastor, se celebrará en una finca de la Costa ecuatoriana.

El vestido de la novia tendrá un corte estilo princesa y podrá desmontarse para la recepción. La confección está a cargo de Karla González, quien comenta entre risas que Antonella “lo ha cambiado cien mil veces y la familia ha tenido que pedirle que ya”, pues tantos ajustes implican doble trabajo. La diseñadora también vestirá a la madre, la suegra y la hermana de la novia, así como a una de las damas, Kimberly Cedeño.

La amistad —y posteriormente la historia de amor— entre Antonella y Renier comenzó tras la participación de él en el reality El poder del amor. Al llegar a Ecuador, fue presentado como talento internacional en Soy el mejor, donde ella se convirtió en su compañera de baile. Aunque entonces se les vinculó sentimentalmente, en ese momento no ocurría nada entre ellos. Con el tiempo se hicieron amigos y, después de cuatro o cinco meses, nació la relación.

El niño llevará los anillos

Antonella dudaba al principio porque Renier no tenía planes de quedarse en Ecuador, ya que residía en Estados Unidos. Sin embargo, los sentimientos se fortalecieron y su historia avanzó. Ahora tienen un hijo, Renier, quien será el encargado de llevar los anillos en el enlace religioso.

La pareja disfrutó de su despedida de solteros en el local del presentador Jorge Heredia, quien es compañero de Renier.

