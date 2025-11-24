Fiorella Solines celebra su baby shower en Miami y revela detalles de su embarazo

La presentadora del programa Yo me llamo tendrá a su primera nena

La presentadora de Yo me llamo, Fiorella Solines, vive una etapa cargada de emociones mientras se alista para recibir a su primera hija, Filippa. En Miami, su familia le organizó un baby shower.

(Te invitamos a leer: Carlos Luis Andrade logró despedirse de su madre, Doris Espinosa)

“He vivido más de 10 años en este país (Estados Unidos) y nada me hace más feliz que celebrar la llegada de Filippa con quienes se convirtieron en mi familia. Mi tía Ana fue la mentalizadora oficial y siempre está pendiente de cada detalle, no solo ahora sino desde que nací. Nada alegra más el corazón de una mamá que sentir el cariño que recibe su bebé incluso antes de nacer”, expresó.

Ven´ían dos niñas

Filippa es fruto de su matrimonio con Felipe Zúñiga, con quien se casó en 2019. En una entrevista con EXPRESIONES, ella contó su proceso para ser madre. En noviembre de 2024 se sometió a una cirugía por un quiste. “Siempre me hacía chequeos anuales. Con mi esposo dijimos que en 2025 íbamos a formar una familia. En marzo ya estaba en estado”.

Fiorella Solines espera a su primer bebé y La Flaca Guerrero le sugirió el nombre Leer más

Pero la sorpresa fue doble. “No era una bebé, eran dos. En mi familia hay gemelos y mellizos. Buscaba tener dos porque me demoré en ser mamá. En la primera ecografía escuché un latido algo débil y, cuando la doctora estaba por terminar, sentimos otro. Felipe casi se desmaya”.

Llegará el próximo mes

La alegría inicial se transformó pronto en un gran dolor. “Al mes regresé a la revisión. Ya no estaba la niña más grande, se reabsorbió por completo, mientras la más pequeña había crecido mucho. Nunca sentí nada físicamente, pero sí me afectó muchísimo. Pensé que antes había sentido miedo, pero ahora lo sentí de verdad”.

Durante el embarazo ha lidiado con reflujo, sueño y náuseas constantes. Espera alumbrar en diciembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!