Carlos Luis Andrade logró despedirse de su madre, Doris Espinosa

El presentador y participante de Master Chef Celebrity volvió al país el sábado 22 y ella falleció al día siguiente

Desde el 6 de noviembre, Doris Espinosa de Andrade, madre del presentador y coach Carlos Luis Andrade Espinosa, luchaba por su vida en terapia intensiva. El domingo 23 de noviembre, su deceso dejó un profundo vacío en su familia.

A pesar de estar grabando MasterChef Celebrity en Bogotá, Colombia, él hizo todo lo posible por estar cerca. Aprovechó su día libre del 9 de noviembre para viajar a Guayaquil, cumplir con compromisos de trabajo y, sobre todo, abrazar a su progenitora, cuya salud ya era frágil.

"Fui fuerte al estar allá"

En más de una ocasión, el esposo de la presentadora Gaby Díaz compartió que su madre enfrentaba un avanzado Alzheimer y que, además, tenía un solo riñón. “Es muy duro; fui fuerte al estar allá (en Colombia) mientras esto pasaba”, expresó con dolor. Regresó al país el sábado 22 y, conmovido, añadió: “El domingo se fue, parece que me estaba esperando”.

En 2020, durante una entrevista con EXPRESIONES, El Manaba, como lo llaman amigos y allegados, confesó cuánto extrañaba a sus padres, Luis Andrade y Doris Espinosa de Andrade. El encierro de la pandemia lo había mantenido lejos y su deseo era visitarlos en Manabí apenas pudiera. “Los extraño mucho y son mi preocupación primordial”, dijo entonces.

Las expresiones de su nuera

Su nuera también dedicó unas palabras llenas de cariño en redes sociales: “Dios me premió con la suegra más bondadosa del mundo. La chilena que se ganó el corazón de todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Una mujer noble y firme, que me enseñó el valor de la perseverancia y de la igualdad. La mujer de las mil historias, la chilena que huyó de la dictadura militar y llegó a Ecuador para enamorarse de su manaba”.

