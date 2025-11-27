Aterciopelados se presentará en Cuenca: fecha y detalles del Bakansote Fest 2025

Aterciopelados en Ecuador: conoce fecha, lugar y lineup del Bakansote Fest III Juntos por el Agua

La banda colombiana Aterciopelados promete un show lleno de nostalgia, con sus temas más icónicos, pero también algunas novedades, siempre con su estilo tan particular.

La espera terminó para los amantes del rock alternativo: Aterciopelados llega a Cuenca como cabeza de cartel del Bakansote Fest III, Juntos por el Agua.

Con más de tres décadas de historia y un repertorio que atraviesa generaciones, la icónica dupla liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago promete un show que mezcla himnos del rock en español con ritmos y mensajes sociales que identifican a la banda.

Este anuncio enciende a la escena cultural local y refuerza al Bakansote Fest como uno de los eventos musicales gratuitos más convocantes del sur del país.

Fecha y lugar: Aterciopelados en Cuenca

Aterciopelados subirá al escenario el sábado 29 de noviembre de 2025, dentro de la programación del Bakansote Fest III. El festival arranca desde las 12:00 y se extenderá hasta las 24:00, con acceso libre para el público.

El montaje del escenario estará en la intersección de av. Remigio Crespo y Juan Íñiguez (sector Monte Blanco / Monte Bianco), punto que se transformará en epicentro de 12 horas de música continua.

Lineup y propuesta artística del Bakansote Fest

El festival, organizado por la Prefectura del Azuay bajo la consigna 'Juntos por el agua', reunirá artistas locales, nacionales e internacionales en una parrilla pensada para celebrar la música y la identidad regional.

Antes del show estelar de Aterciopelados, se presentarán agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, Julián Daniel, Ashley Verdugo, Tiza y Mala Influencia.

También se ha confirmado la presencia de Mandroga, Memotape, TomLenin, Ilegibles y bandas de pueblo bakansotas, entre otros invitados que prometen variedad y energía durante toda la jornada.

Qué esperar del concierto: repertorio, clima y público

El público puede esperar una mezcla de clásicos imprescindibles, como Bolero falaz, Florecita rockera o Sortilegio. Y, seguramente, también habrá versiones reimaginadas y posiblemente números más recientes que reflejan la vigencia del dúo.

Aterciopelados es reconocido por su fusión de rock con raíces del folclore colombiano y por letras con carga social; en un festival cuyo lema es la defensa del agua, su presencia añade coherencia y potencia al mensaje cultural del evento. No faltará la comunión entre banda y audiencia, característica de sus conciertos internacionales.

Acceso y recomendaciones para asistentes

El acceso es gratuito, por lo que se recomienda llegar con anticipación para conseguir buen lugar y disfrutar de la programación desde el mediodía. Lleva protección solar, agua (siempre respetando las normas del festival sobre el consumo responsable), y planea transporte de regreso —la jornada culmina a medianoche.

El evento, organizado por las autoridades locales, busca también impulsar el talento cuencano y dar visibilidad a propuestas emergentes. Es, definitivamente, una propuesta para disfrutar.

Aterciopelados: historia y legado en el rock latinoamericano

Formada a inicios de los 90 (con orígenes como Delia y los Aminoácidos), Aterciopelados se consolidó como referente del rock en español por la innovación sonora y el compromiso social en sus letras.

Ganadores de múltiples reconocimientos, entre los que se cuentan los Latin Grammys, su legado musical ha sido reconocido por publicaciones internacionales y listados que destacan tanto canciones como álbumes emblemáticos. Su llegada a Cuenca es una cita con la memoria musical de la región y con la fuerza de un grupo que sigue vigente.

