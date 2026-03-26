Ana Torroja regresa con nuevo disco: así redefine su historia musical

Con Se ha acabado el show, Ana Torroja revisa su evolución como solista y conecta su presente con su legado en Mecano

Ana Torroja vuelve con un nuevo proyecto discográfico que marca un momento clave en su trayectoria. El lanzamiento de Se ha acabado el show, publicado el 20 de marzo de 2026, propone una nueva forma de recorrer su discografía y revisar su evolución como solista.

Este álbum refleja una etapa en la que la artista asume un rol más activo en la escritura de su música y conecta con una idea que arrastra desde los años 80. El resultado es un trabajo que articula su presente con su historia musical.

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Se ha acabado el show

El álbum reúne diez canciones que parten de experiencias personales y se construyen desde una narrativa directa. Temas como La maleta, A veces y Rosa del desierto marcan el tono del proyecto.

La producción combina elementos contemporáneos con recursos asociados a su trayectoria. Además, la colaboración con Esteman en Problemas de conversación introduce un diálogo generacional dentro del repertorio.

Puntos cardinales

Este disco marca el inicio de la etapa solista de Ana Torroja, en un contexto en el que Mecano se encontraba en pausa.

El álbum presenta una base de pop latino con producción de Tony Mansfield y una estructura que incluye sencillos como A contratiempo, Como sueñan las sirenas y Partir. En este trabajo, la artista participa en la escritura de varios temas, lo que introduce un cambio en su rol creativo respecto a su etapa en grupo.

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Me cuesta tanto olvidarte

Este proyecto funciona como una reversión de los éxitos de Mecano. Bajo la producción de Aleks Syntek, el disco reúne versiones que trasladan canciones como Hijo de la luna, Un año más y Barco a Venus a otros géneros, entre ellos huapango, samba y rumba.

La propuesta se construye como un ejercicio de relectura sobre su propio catálogo, en el que la artista modifica estructuras y arreglos sin desprenderse del material original.

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