Quién contra quién: el mapa completo del escándalo de Emilia Mernes y María Becerra

El pop argentino está lleno de controversia esta semana debido a un problema de enemistad entre sus grandes estrellas

El conflicto alrededor de Emilia Mernes escaló esta semana tras una serie de ‘unfollow’ en redes sociales que dejó en evidencia tensiones dentro de la industria musical. La controversia involucra a figuras del pop y del entorno mediático, y combina disputas profesionales, vínculos personales y versiones sobre su comportamiento en el medio.

¿Quién es Emilia Mernes?

Cantante y modelo argentina nacida en Entre Ríos. Inició su carrera como parte del grupo Rombai y luego se posicionó como solista en el pop latino. Con su álbum .MP3, consolidó su presencia en la escena regional. Mantiene una relación con Duki desde 2021.

Los protagonistas del conflicto

Tini Stoessel: el ‘unfollow’ que detonó el escándalo

La polémica comenzó cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia en Instagram. El distanciamiento tendría relación con un conflicto por el equipo de trabajo. Se reporta que Tini intentó recuperar su gente, pero ya no quisieron volver. Esto después de que varios integrantes pasaran a trabajar con Emilia durante la pausa de la cantante.

María Becerra: rivalidad en la escena

El vínculo entre ambas artistas se deterioró en medio de la competencia profesional. “Se detestan”, afirma la prensa rosa argentina. Entre los episodios está la supuesta intención de Emilia de afectar el show de Becerra en el estadio River y un incidente en el que la hermana de la cantante habría sido retirada de una discoteca. “Esto hizo estallar a María”, señalan los medios locales.

Fer Vázquez: el pasado que reaparece

El productor uruguayo, quien descubrió a Emilia en sus inicios con el grupo Rombai, también aparece en el conflicto. Se sintió usado y estafado por Emilia Mernes, cuenta la prensa argentina.

Según el relato, la relación profesional y personal terminó tras el crecimiento de la artista, lo que generó un distanciamiento. Además hubo una infidelidad con Joel Pimentel, exintegrante de CNCO.

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Antonela Roccuzzo: gesto desde el entorno mediático

La esposa de Messi también dejó de seguir a Emilia. Aparentemente, fue la forma que encontró para mostrar su solidaridad para con Tini. La decisión se habría dado en medio de una limpieza en su cuenta y por falta de afinidad con la intérprete de La original.

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