Emilia Mernes estalla tras rumores: “Están diciendo cosas que no son verdad”

La cantante Emilia Mernes se pronunció luego de varios días de rumores en redes sociales sobre su relación con Tini Stoessel. El tema tomó fuerza tras un gesto en Instagram que marcó distancia entre ambas y activó comentarios en torno a su entorno profesional.

A través de su cuenta, la artista publicó un mensaje en el que se refirió a las versiones difundidas. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”, escribió.

Emilia Mernes ha emitido un comunicado por el acoso que está recibiendo tras las polémicas con Tini y María Becerra y dice que ya ha hablado con ellas



"Estoy muy asustada y angustiada por el nivel de odio que manejan en redes" pic.twitter.com/utJXioECPO — LO + VIRAL (@SuperViiral) March 26, 2026

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Emilia Mernes admite diferencias con Tini y María Becerra

En su pronunciamiento, también abordó las diferencias con otras artistas de la escena. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”, señaló.

La cantante hizo énfasis en el impacto del caso en su entorno. “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, expresó.

El conflicto, según versiones difundidas, estaría relacionado con decisiones dentro del equipo de trabajo de ambas artistas, incluyendo la incorporación de personal técnico que previamente trabajaba con Stoessel. A esto se sumaron otros episodios mencionados en redes que ampliaron la conversación.

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Duki, novio de Emilia Mernes, la defiende en redes

En medio del escenario, el cantante Duki manifestó su respaldo con un mensaje público: “Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”. Luego añadió: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te Amo“.

El caso se mantiene en conversación en redes sociales, donde los pronunciamientos de los artistas continúan marcando el desarrollo del tema.

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