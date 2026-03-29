Mette Marit de Noruega cuenta con certificado de discapacidad por problemas de salud

Medios dicen que la princesa dispone de un documento oficial por sus limitaciones físicas debido a la fibrosis pulmonar

La salud de la princesa Mette-Marit de Noruega ha vuelto a situarse en el centro de la atención pública tras el deterioro registrado a finales del año pasado a causa de la fibrosis pulmonar que padece. En ese contexto, la Casa Real informó mediante un comunicado que el equipo médico valoraba seriamente la opción de un trasplante de pulmón.

(Te invitamos a leer: Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi enfrentan rumores de crisis)

La esposa del príncipe Haakon lleva años conviviendo con esta enfermedad crónica, lo que ha impactado de forma progresiva en su actividad institucional. En los últimos meses, su agenda se ha visto considerablemente reducida y sus apariciones públicas son esporádicas y de corta duración.

Preocupación por su estado

Mette-Marit: Depende de oxígeno y su imagen cae Leer más

El avance de la enfermedad ha incrementado la preocupación en torno a su estado. Actualmente, presenta mayores limitaciones físicas, incluyendo dificultades para desplazarse sin asistencia.

Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a la princesa durante un paseo, utilizando un respirador de oxígeno que le ayuda a sobrellevar actividades cotidianas.

De acuerdo con reportes de la prensa noruega, Mette-Marit cuenta con un certificado oficial de discapacidad, otorgado debido a las complicaciones derivadas de su diagnóstico. Este documento le permite acceder a facilidades como estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, en línea con sus necesidades actuales.

Delicado estado de Astrid de Noruega

En paralelo, la Casa Real enfrenta otra situación delicada. La princesa Astrid de Noruega, de 94 años y hermana mayor del rey Harald V, se encuentra hospitalizada en Oslo, según informaron medios locales.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre las causas de su ingreso ni sobre su estado de salud, lo que ha generado expectación y mantiene el seguimiento mediático sobre su evolución.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!