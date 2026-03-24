Mette-Marit: Depende de oxígeno y su imagen cae

El deterioro en la salud de Mette-Marit de Noruega (52) continúa generando preocupación. Tras romper su silencio en una entrevista televisada sobre su vínculo con Jeffrey Epstein, la princesa ha sido fotografiada en un estado que evidencia su fragilidad.

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En las imágenes aparece paseando junto a su esposo, el príncipe Haakon, y dos amigas cercanas. Destaca la cánula nasal que lleva puesta, señal de que necesita oxígeno para desplazarse. La nuera de los reyes Harald y Sonia padece fibrosis pulmonar crónica y permanece a la espera de un trasplante.

A finales del año pasado, la Casa Real noruega informó sobre el empeoramiento de su estado. “Este otoño se le han realizado varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón”, señaló el comunicado.

La princesa necesita oxígeno. Instagram

Su capacidad pulmonar ha alcanzado mínimos históricos, lo que obligó a limitar a 20 minutos la entrevista televisiva que concedió recientemente.

La entrevista que no convenció

La situación es delicada: requiere cuidados médicos diarios y apoyo psicológico, en medio de las críticas por su relación con Epstein y los más de 40 delitos atribuidos a su hijo, Marius Borg Høiby. Sobre estos temas habló en la entrevista, aunque sus explicaciones no convencieron a especialistas en realeza.

El analista Niels Pinborg señaló en Se og Hør que evitó responder las preguntas más complejas: “No responde a las preguntas más difíciles, ya sea porque no quiere o porque no las recuerda”. Añadió que ofreció respuestas elaboradas, pero sin profundizar en los asuntos clave.

Estas controversias han impactado su imagen pública. Sectores de la opinión noruega consideran que no es apta para convertirse en reina, mientras expertos sostienen que perdió una oportunidad para aclarar su posición.

Cayó su popularidad

La relación con Epstein se extendió entre 2011 y 2014, pese a que él ya había sido condenado en 2008 por delitos sexuales. Aunque en 2019 la Casa Real sostuvo que los encuentros fueron casuales, documentos posteriores revelaron intercambios de correos, visitas planificadas y estancias en propiedades del magnate.

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Mette-Marit ha pedido disculpas y asegura haber sido “manipulada y engañada”. También relató un episodio en Palm Beach que la hizo sentirse insegura y que motivó el fin del contacto.

Las encuestas reflejan una caída significativa en su popularidad. Más del 50 % de los noruegos considera que sería un error que llegara a reinar, en contraste con etapas anteriores en las que destacaba por su cercanía y labor social.

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