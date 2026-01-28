La Casa Real noruega se aparta del juicio de Marius Borg

Ni Haakon ni Mette-Marit asistirán al tribunal y la princesa se ausentará mientras dure el proceso judicial

A pocos días de que arranque el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, el caso ya sacude a la monarquía noruega y condiciona parte de la agenda institucional del país. El proceso judicial comenzará el 3 de febrero en el Tribunal del Distrito de Oslo y se prevé que se extienda durante varias semanas.

(Te invitamos a leer: Will Smith pudo morir en el Polo Norte: Esto fue lo que sucedió)

El acusado enfrenta 38 cargos penales, entre ellos cuatro por presunta violación, además de haber reconocido un delito vinculado al traslado de drogas. Debido a la gravedad de los hechos, la fiscalía podría solicitar una condena de entre 8 y 12 años de prisión, según Lecturas.

La princesa ha planeado un viaje privado

Marius Borg Høiby: Un juicio por 38 cargos penales, a partir del 3 de febrero Leer más

En este contexto, el príncipe Haakon decidió fijar una postura clara de la Casa Real. Con su habitual tono mesurado, explicó que ni él ni Mette-Marit estarán presentes en la sala del tribunal.

“Pensé que sería bueno aclarar un poco cómo lo vamos a hacer”, señaló, antes de añadir: “La princesa Mette-Marit y yo hemos decidido no estar presentes en la sala del tribunal. Tampoco tenemos previsto hacer comentarios ni declaraciones sobre el juicio durante el procedimiento”.

Haakon confirmó además que tanto el rey Harald V, la reina Sonia y él mantendrán su programa oficial durante ese período. Sin embargo, hizo una puntualización clave: Mette-Marit se ausentará por completo.

“La princesa ha planeado un viaje privado para las próximas semanas. Aún no ha decidido la duración completa”, explicó, dejando claro que, por ahora, no tiene previstos actos oficiales.

Marcan distancia

Esta ausencia total ha llamado especialmente la atención, ya que, aunque la familia real tiene previsto asistir de forma oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia desde el 7 de febrero, la intención de Mette-Marit es desaparecer de la escena pública durante todo el juicio.

El heredero al trono también quiso marcar distancia institucional respecto a Marius Borg Høiby, recordando que no forma parte de la Casa Real.

“En ese sentido es libre. Pero lo queremos, por supuesto, y es una parte importante de nuestra familia. Es ciudadano de Noruega. Por ello, tiene las mismas responsabilidades que todos los demás, pero también los mismos derechos”, recalcó.

Estas declaraciones llegan además en medio de señalamientos previos, como el supuesto mal uso de un pasaporte diplomático y la posible advertencia anticipada a Mette-Marit sobre la intención de detener a Marius en una ocasión anterior, asuntos que han alimentado la polémica.

Iñaki Urdangarin: “Nunca pensé que acabaría en la cárcel” Leer más

Ingrid Alexandra rompió el silencio

Mientras el escándalo continúa, la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, ha optado por mantener su agenda oficial. La heredera visitó recientemente Karasjok, donde convivió con una familia de pastores de renos, una tradición central del pueblo sami, comunidad indígena de Laponia.

En ese gélido escenario, ella rompió su silencio ante la insistencia de la prensa noruega y fue tajante: “Creo que ese caso debería ser tramitado por el sistema judicial y no me parece natural comentarlo en absoluto”, sentenció.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!