Marius Borg Høiby: Un juicio por 38 cargos penales, a partir del 3 de febrero

El 3 de febrero comenzará en el Tribunal de Oslo el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega, Mette-Marit. Se trata de un proceso de alta exposición pública, al ser la primera vez que una persona tan cercana a la casa real enfrenta acusaciones de esta gravedad en una audiencia abierta.

Borg Høiby, de 29 años, deberá responder por un total de 38 cargos penales. Entre los más graves constan cuatro acusaciones de violación y varios episodios de violencia en relaciones cercanas. El expediente incluye además amenazas, actos de vandalismo, incumplimiento de órdenes de alejamiento, posesión y consumo de drogas, grabaciones ilegales de actos sexuales sin consentimiento y distintas infracciones de tránsito. Los seis cargos más recientes —entre ellos uno por transporte y entrega de 3,5 kilos de marihuana— fueron incorporados a la causa el pasado 19 de enero.

El tribunal ha previsto entre seis y siete semanas de audiencias, lo que convierte este caso en uno de los procesos judiciales más extensos de la historia reciente de Noruega. El fallo se espera para mediados de marzo, según El Mundo.

Las posibles penas

Según la legislación noruega, la violación mediante actos sexuales distintos del coito, cuando la víctima se encuentra inconsciente o incapacitada para resistir, puede ser sancionada con hasta diez años de prisión.

En la práctica, una condena por un solo caso suele situarse entre cuatro y seis años. Dado que Borg Høiby enfrenta cuatro cargos por violación, además de acusaciones por malos tratos, la pena potencial podría ser elevada. Aunque las condenas máximas no se suman automáticamente, la acumulación de delitos permitiría a la fiscalía solicitar una pena en el rango alto, estimada por analistas legales entre ocho y doce años.

La acusación también lo señala por violencia física y psicológica contra tres exparejas. En el expediente se describen golpes, estrangulamientos, patadas y la destrucción de objetos personales, así como la grabación ilegal de imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento.

Desde agosto de 2024, Borg Høiby ha sido detenido en tres ocasiones. Ese mes fue arrestado durante algunas horas por la agresión a una mujer. En noviembre, tras una nueva detención por violación, se ordenó su prisión preventiva. De los cargos iniciales, ha reconocido hechos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero niega las violaciones. También ha admitido problemas con el consumo de alcohol y otras drogas, así como dificultades de salud mental.

En septiembre de 2024, cuando las acusaciones comenzaron a afectar la imagen de la monarquía, la casa real noruega modificó su sitio web oficial. Marius pasó a figurar únicamente como hijo de Mette-Marit dentro del perfil de la princesa, sin un apartado propio, como había tenido anteriormente.

Mensaje real

Durante las pasadas festividades navideñas, tanto el rey Harald V como la princesa se refirieron públicamente al caso. El monarca expresó su solidaridad con “todas las personas afectadas”, mientras que Mette-Marit señaló: “Quizá lo que más me duele es que se nos critique por cómo lo hemos gestionado como padres, como si no nos lo hubiéramos tomado en serio”.

Marius Borg Høiby cursó estudios de Finanzas en California y de Diseño en Milán, y trabajó en distintos sectores sin consolidar una trayectoria profesional definida, siempre bajo la atención de la prensa noruega.

Aunque no cumple funciones oficiales, forma parte del entorno familiar de la casa real, integrada por su madre, el príncipe heredero Haakon y los hijos del matrimonio, la princesa Ingrid Alexandra —segunda en la línea de sucesión— y el príncipe Sverre Magnus. Es hijo de una relación anterior de Mette-Marit con Morten Borg.

