El príncipe Alberto mantiene sus compromisos tras pasar por el quirófano

El soberano se reunió con el papa León XIV pocos días después de la intervención

El príncipe Alberto de Mónaco ha demostrado, una vez más, su firme compromiso con la agenda institucional. A pesar de haberse sometido recientemente a una intervención quirúrgica menor, el soberano no ha cancelado ninguno de sus compromisos oficiales y ha continuado con su actividad habitual.

Tal y como informó el Palacio de Mónaco a través de un comunicado, el procedimiento fue de carácter dermatológico y estaba relacionado con una afección benigna. “Tras una revisión rutinaria, el príncipe Alberto se sometió a un breve procedimiento médico programado en el cuero cabelludo y el rostro”, explicaron, detallando que solo fueron necesarios “algunos puntos de sutura”.

Otros tratamientos

No es la primera vez que Alberto de Mónaco pasa por quirófano por motivos similares. En 2014 ya se le retiró una mancha benigna y, en 2022, volvió a someterse a un tratamiento dermatológico en zonas visibles como la frente, la nariz y la nuca.

Lejos de resguardarse, el príncipe reapareció públicamente en la inauguración del Festival Internacional del Circo de Montecarlo, uno de los eventos más emblemáticos del principado. Lo hizo acompañado por su hermana, la princesa Estefanía, y Camille Gottlieb y Louis Ducruet, mostrando una imagen de normalidad y cercanía familiar.

En el Vaticano

Poco después, Alberto viajó al Vaticano para reunirse con el nuevo papa León XIV. Un encuentro oficial que no pasó desapercibido y que ha generado comentarios, especialmente tras la reciente negativa del Vaticano a aprobar la legalización del aborto.

Eso sí, hubo un detalle que acaparó las miradas: la visible marca en el rostro del royal. A pesar de su actitud tranquila y su presencia constante en actos públicos, la herida es notable y todo apunta a que tardará un tiempo en desaparecer.

Alberto lleva ya 20 años al frente del principado de Mónaco. Accedió al trono en 2005 tras el fallecimiento de su padre, Raniero III, manteniendo viva la histórica dinastía de los Grimaldi.

