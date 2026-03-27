Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi enfrentan rumores de crisis

Reportes del Daily Mail apuntan a un distanciamiento, mientras el entorno de la pareja niega una ruptura

La relación entre la princesa Beatriz de York y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, estaría atravesando una etapa compleja.

Según reportes del Daily Mail, la pareja —casada desde 2020 y con dos hijas— enfrentaría momentos de tensión emocional y cierto distanciamiento. No obstante, no existe confirmación oficial de una crisis matrimonial.

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Las especulaciones surgieron a partir de declaraciones anónimas que apuntan a que las exigencias profesionales y los constantes viajes de Mapelli Mozzi habrían generado una brecha con Beatriz. A esto se sumarían presiones familiares derivadas del escándalo que involucra a la familia York. “Él está realmente preocupado de que sus suegros (Andrés y Sarah) afecten a su negocio”, señaló una fuente cercana al tabloide.

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En 2026 se ha hablado de un distanciamiento entre ambos, lo que ha alimentado dudas sobre si se trata de una crisis real o de una estrategia para proteger los intereses empresariales de Edoardo frente al escrutinio mediático.

Allegados consideran que son versiones infundadas

Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio han desmentido las versiones más contundentes, calificándolas de infundadas. Además, la pareja ha sido vista junta en eventos públicos, lo que sugiere que buscan proyectar una imagen de unidad.

En paralelo, la reciente decisión de retirar los títulos reales a Andrés, tras su vinculación con el caso Jeffrey Epstein, ha generado interrogantes sobre el impacto en sus hijas, Beatriz y Eugenia. Fuentes oficiales han confirmado que ambas mantienen su estatus como princesas y continúan formando parte de la familia real británica, aunque sin asumir roles institucionales vinculados a su padre.

Pese a la controversia, Beatriz y Eugenia siguen con sus compromisos públicos y labores filantrópicas. La medida adoptada por el rey Carlos III marca una separación entre las responsabilidades legales de Andrés y los derechos de sus hijas.

Eugenia, un amargo cumpleaños

Eugenia de York, quien cumplió 36 años, lo hizo en un contexto familiar tenso. En los últimos meses ha optado por un perfil bajo y no publica en redes sociales desde el 14 de noviembre, rompiendo incluso con la tradición de compartir imágenes de cumpleaños junto a sus hijos.

De acuerdo con el Mail on Sunday, ellas tendrían restricciones para asistir a eventos como Royal Ascot, presuntamente por orden de Buckingham Palace, debido a la aparición de sus nombres en correos vinculados al caso Epstein.

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El impacto también alcanza a Sarah Ferguson. La duquesa de York habría tenido que abandonar Royal Lodge, quedando sin residencia fija. Según la prensa británica, Jack Brooksbank —esposo de Eugenia— no estaría de acuerdo con que su suegra viva con ellos.

“Su lealtad principal debe ser hacia su esposa y sus dos hijos pequeños. Todo este sórdido asunto ya les ha atraído mucha atención inmerecida”, dicen fuentes de su entorno.

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