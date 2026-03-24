Netflix confirma Bridgerton 5: Francesca y Michaela protagonizan el romance

Netflix anunció oficialmente la producción de la temporada 5 de Bridgerton, donde Francesca será el centro de la historia

Netflix anunció oficialmente la producción de la temporada 5 de Bridgerton, donde Francesca será el centro de la historia.

El universo de Bridgerton continúa creciendo. Netflix confirmó el pasado 14 de mayo que la exitosa serie producida por Shondaland tendrá una quinta y sexta temporada, consolidando su lugar como uno de los fenómenos globales más importantes de la plataforma. El anuncio se realizó a través de un teaser publicado en X el 25 de marzo, acompañado de la frase: “FRANCHAELA TIME!!!!!!!!! La temporada 5 de ‘Los Bridgerton’ ya está en producción”.

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido revelada, la noticia generó gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan nuevas dosis de romance, drama y giros narrativos que han caracterizado a la saga desde su debut en 2020.

Francesca Bridgerton y el giro romántico con Michaela

El teaser apunta a que la protagonista de la quinta entrega será Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd. Tras los sucesos de la cuarta temporada, donde enfrentó la muerte de John, la historia se enfocará en el inicio de sus sentimientos hacia Michaela Stirling, personaje encarnado por Masali Baduza.

No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más... La temporada 5 de 'Bridgerton' ya está en producción. ✨ pic.twitter.com/290f4wHNq0 — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) March 24, 2026

Este giro narrativo introduce una adaptación queer respecto a la novela original When He Was Wicked (El corazón de una Bridgerton), donde Francesca desarrolla un romance con Michael Stirling. La decisión de transformar al personaje en Michaela ha sido celebrada por muchos seguidores como un paso hacia una representación más diversa dentro de la saga.

Reparto y lo que se sabe del rodaje

Aunque Netflix mantiene en secreto los detalles del reparto, se espera que Hannah Dodd continúe como Francesca y que Masali Baduza dé vida a Michaela Stirling. También es probable el regreso de Claudia Jessie como Eloise y Chris Fulton como Phillip Crane, personajes que han tenido relevancia en temporadas anteriores.

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El rodaje ya fue anunciado oficialmente, lo que confirma que la producción está en marcha. Con la promesa de dos nuevas temporadas, Bridgerton seguirá expandiendo las historias de los hermanos.

¿De qué trata Bridgerton?



Bridgerton es una serie de época ambientada en la Inglaterra del período Regencia, inspirada en las novelas románticas de Julia Quinn. La trama sigue a la influyente familia Bridgerton y a sus ocho hermanos, quienes enfrentan los retos del amor, el matrimonio y las estrictas normas sociales de la alta sociedad londinense.

Más allá de su ambientación histórica, la serie ha sido reconocida por introducir giros narrativos modernos, diversidad en el reparto y un enfoque fresco sobre las relaciones de poder y género. Su estética cuidada, vestuario deslumbrante y banda sonora contemporánea han convertido a Bridgerton en un fenómeno cultural global.

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