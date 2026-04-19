Datu Deli Steakhouse apuesta por cortes premium en la escena gastronómica de Quito

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

El restaurante apuesta por cortes premium y técnicas de steakhouse clásico.

Busca posicionarse en un mercado local cada vez más exigente en carnes.

El cuchillo entra sin resistencia. En el centro del plato, el corte conserva un tono rosado y jugoso, enmarcado por una ligera costra dorada. A su alrededor, la mesa se ordena con precisión: copas, cubiertos y una salsa glace de romero que espera al costado. Todo conduce a ese instante. Y es que en Datu Deli Steakhouse, ubicado en la avenida Coruña y Manuel Barreto, en Quito, la experiencia comienza y termina con la carne.

“El corazón de este espacio es la carne. Tenemos diez cortes americanos. Y todo lo que los acompaña está al servicio de potenciarla: entradas, acompañantes, buenos vinos, todo”, resume Diego Trujillo, fundador de la marca.

Cortes como ribeye, tomahawk, cowboy steak o New York steak se preparan al carbón y a la leña, siguiendo una lógica que remite al steakhouse clásico americano.

Pero la reciente apertura del restaurante es también la culminación de una historia que empezó hace más de dos décadas, cuando Trujillo buscaba abrirse camino en el emprendimiento. Y, de forma inesperada, ese recorrido no comenzó con la carne, sino con el salmón ahumado.

Risueño, recuerda que un conocido lo introdujo en la importación de este producto y que, en un inicio, posicionarlo resultó difícil. “A inicios del 2000 nadie comía salmón en Ecuador, fue súper duro encontrarle compradores”, dice.

Con el paso del tiempo, el consumo de salmón creció y ese primer impulso dio paso a una ampliación del portafolio. La importación de productos gourmet se convirtió en el siguiente paso y, más adelante, en el origen de Datu Deli, un mercado especializado en la curaduría de alimentos internacionales.

Apostar por la tendencia

La propuesta se inserta, además, en un contexto donde el consumidor ecuatoriano ha cambiado. El interés por la carne de calidad y por el origen de los productos ha crecido en los últimos años, acompañado de una mayor exposición a otras cocinas y formas de consumo.

“Por primera vez hay una tradición del asado de fin de semana. La gente está viajando cada vez más y se interesa en conocer más productos tanto de afuera como locales”, señala Kendru Vinces, gerente general de la marca.

Diego Trujillo, fundador de la marca, y Kendru Vinces, gerente general, habla sobre la evolución de Datu Deli, y lo que llevó a la creación del Steakhouse.MATTHEW HERRERA

En ese escenario, el steakhouse plantea una experiencia que regresa al producto. La selección de cortes, el punto de cocción y el servicio se articulan alrededor de la carne, en diálogo con un cliente que, según describen, es cada vez más informado y exigente.

“El consumidor cada vez sabe más, exige carne de calidad y es por eso que crece el mercado de restaurantes de carne. Nosotros vamos a ese sector en el que debemos ser especialistas y ser únicos”, comenta.

Un menú que conjuga sabores

Durante el servicio, los platos se despliegan como una secuencia que parte de los cortes principales. El striploin -más conocido como New York steak- proviene del lomo bajo de la res, una zona que le da una textura tierna y un marmoleo que concentra el sabor. En el plato se percibe firme, jugoso y equilibrado, pensado para sellarse a alta temperatura y conservar sus jugos.

A su lado, la picaña introduce otro registro de sabor: un corte triangular de la parte superior de la cadera, reconocido por su capa de grasa que, al fundirse durante la cocción, aporta una textura más untuosa.

Las carnes llegan a la mesa acompañadas por un especialista que realiza el corte frente al comensal y explica el término, el método y la temperatura de cocción. Junto a ellas aparecen también los acompañantes, que sin quitar protagonismo logran captar la atención.

Entre ellos está el quinoto -una reinterpretación del risotto hecha con quinua- que se mezcla con queso parmesano grana padano hasta lograr una consistencia cremosa y envolvente.

Las empanadas argentinas son una de las opciones del menú de entradas del restaurante.MATTHEW HERRERA

El aligot, en cambio, combina papa con queso fundido hasta alcanzar una textura elástica y densa. En la mesa, esa cualidad del clásico francés se hace visible: se estira al servir y aporta una sensación más contundente que dialoga con la jugosidad de la carne.

El conjunto se completa con los toques finales. Una mantequilla de queso azul se derrite lentamente sobre el corte caliente, integrándose con sus jugos, mientras la salsa glace de romero añade brillo y un matiz aromático más profundo. Son detalles que terminan de ensamblar el plato y que, sin desviar la atención, refuerzan la idea central: todo está pensado para acompañar a la carne. A ello el menú también plantea otras opciones: salsa de glace trufada, sala de tres pimientos y la mantequilla Café de París, un clásico que incorpora pimientas dulce con varias especies.

Trujillo señala que el menú tomó varios meses en desarrollarse, con el objetivo de lograr una combinación de elementos que comulgaran con los cortes. Añade que parte de ese proceso se apoyó en la experiencia previa de la marca. “Creo que nuestra gran fortaleza no solo viene de la calidad de la carne que usamos, sino de todos los otros productos que entran en la preparación, porque son parte de nuestro portafolio y están elegidos en relación a la calidad. Todo eso termina haciendo la diferencia”, comenta.

Los cortes de carne presentes en el menú se eligen con mucho cuidado, priorizando la calidad.MATTHEW HERRERA

Mirar a futuro

A corto plazo, el equipo tiene claro el objetivo: consolidar el steakhouse dentro de la escena gastronómica de la ciudad. En un mercado donde la oferta de parrillas y carnes ha crecido en los últimos años, la apuesta es posicionarse a partir de la especialización y la consistencia. La meta, explican, es que el espacio se convierta en un punto recurrente para quienes buscan este tipo de experiencia, un lugar que entre en la conversación de los favoritos en Quito.

A mediano plazo, la mirada se amplía. Una vez afianzado el concepto, el proyecto contempla la posibilidad de replicarlo en otras zonas de la ciudad.

Datu Deli Steakhouse atiende de martes a sábado, de 12:00 a 22:00, y los domingos y lunes, de 12:00 a 17:00.