Midori: la esencia de Galápagos que conquista desde la cocina nikkei

Publicado por Nicole Febres-Cordero Creado: Actualizado:

Detrás de un emprendimiento siempre hay una historia que contar, y esta es particularmente interesante porque nace en las islas encantadas. Las Galápagos siempre han llamado la atención de extranjeros alrededor del mundo y, para los ecuatorianos, son un motivo de orgullo nacional por su riqueza, identidad y biodiversidad.

Es en esta provincia donde, hace más de 10 años, llegó a vivir Vinicio Intriago, un manabita que trabajó en hoteles y barcos hasta que decidió empezar a hacer lo que le apasionaba: cocinar con lo que le entregaba el mar.

Este joven emprendedor estudió gastronomía en la Escuela de Cocina Mauri Sebess, en Buenos Aires, y siempre le apasionó la cocina japonesa. Por eso comenzó preparando sushi en un pequeño espacio dentro de un conocido bar en Santa Cruz, donde su prioridad era aprovechar productos como el atún, que en ese momento no eran tan apreciados en el mercado culinario local.

Así, poco a poco fue ganando adeptos y construyendo relaciones que lo llevarían a dar el siguiente paso: abrir un lugar propio, conservando esa esencia y frescura de sus preparaciones.

Matcha mousse: bizcocho de cacao blanco, helado de jengibre con yuzu y chocolate de Galápagos.Nicole Febres-Cordero

De Galápagos al continente: crecimiento con identidad

Al poco tiempo decidió llamarlo Midori, una palabra japonesa que significa color verde y que hace alusión a la esperanza, la naturaleza y el positivismo. El trabajo bien hecho y la constancia en la calidad fueron el motor de crecimiento para seguir expandiéndose y aperturar en la isla San Cristóbal otro restaurante.

Pero su momento más importante llegó en la pandemia, ya que se mudaron a un local mucho más grande en Santa Cruz, en una calle principal, donde a su equipo se sumó un nuevo socio, Ignacio Viola. Juntos lograron mantener a flote el negocio en una época difícil gracias a que contaban con servicio a domicilio, menú digital y otros factores que fueron clave para sostener sus operaciones.

Uno de sus valores agregados, y al que le dan mucha importancia, es la relación con sus proveedores y con sus clientes. Como asegura Vinicio: “En Galápagos hacemos comunidad; entre todos nos apoyamos y recomendamos… nuestros clientes nos tienen en el corazón y es algo que apreciamos enormemente…”. Su expansión pospandemia en la isla dio frutos y ahora cuentan con su local, la cervecería La Birra y El Point en Santa Cruz; La Cevichería, el segundo Midori y Pahoe en San Cristóbal.

Por eso, en 2024, buscaron sumar a su equipo a quien sería el primer chef ejecutivo que llegaría a Galápagos: Javier Urrutia, un joven talentoso que apostó por el proyecto. “Era un lienzo en blanco, con mucho potencial, un proyecto a largo plazo y un reto importante que busca proyectar a Galápagos como un destino gastronómico”.

Aunque en múltiples ocasiones les propusieron abrir en Guayaquil, hace pocos meses concretaron la decisión y, con el apoyo de dos socios locales muy cercanos, lo hicieron realidad.

Están ubicados en el Batán Town Center, desde donde presentan, a través de su menú, un pedazo de Galápagos y su filosofía basada en el respeto al producto y la buena técnica, con influencia de Asia, México y Ecuador.

La carta está basada principalmente en ingredientes autóctonos del archipiélago como el atún, la cigala, el pez brujo, la langosta, las algas y la naranja agria.

Midori es una marca gastronómica que, más allá de expandirse como restaurante, busca proyectar una identidad en cada lugar en el que está, con autenticidad y sin que ninguno sea copia exacta del anterior.

Su motivación diaria es poder compartir con sus clientes un menú de cocina nikkei inspirado en el mar y en la tierra de las islas, resaltando siempre la calidad y el trabajo diario de pescadores y agricultores locales.