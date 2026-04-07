Tributo, el restaurante de Quito que conquista el ranking mundial de los mejores steak houses

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Tributo conquista mundo Tributo, restaurante de Quito, alcanza el puesto 24 en World’s 101 Best Steak Restaurants 2026.

El restaurante Distintivo Q usa carne andina de alta calidad faenada en Rastro Quito para fortalecer la cadena local.

Quito se consolida como destino gastronómico internacional gracias a innovación, sostenibilidad y excelencia culinaria de Tributo.

Quito se consolida como un referente gastronómico de alto nivel con el reconocimiento internacional de Tributo, restaurante que ocupa el puesto N.º 24 en el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants.

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Según el Municipio, este logro posiciona a la capital ecuatoriana como destino de excelencia culinaria y destaca la calidad de su propuesta cárnica.

Compromiso con la calidad y la trazabilidad local

Tributo forma parte del Distintivo Q, programa que certifica a los establecimientos turísticos que cumplen altos estándares de calidad, servicio y mejora continua.

La participación en este programa refleja el compromiso del restaurante con el desarrollo del sector turístico y productivo de Quito, y respalda su apuesta por la trazabilidad de la carne y la sostenibilidad.

Innovación en la valorización de la vaca vieja andina

El restaurante apuesta por un enfoque innovador en la valorización de la vaca vieja andina, promoviendo el aprovechamiento integral del animal. Liderado por el chef Luis Maldonado, Tributo combina técnica, sostenibilidad y respeto por el producto local, garantizando procesos estandarizados y carne de alta calidad.

Rastro Quito, clave en la excelencia de Tributo

La carne que se sirve en Tributo proviene de Rastro Quito, donde los procesos cuentan con certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Esta colaboración fortalece la cadena de valor cárnica local y evidencia la sinergia entre el sector público y privado para elevar los estándares de la gastronomía quiteña.