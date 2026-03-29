La nueva comida rápida: por qué el mundo hace fila por estos platos callejeros

La comida rápida vive una revolución: más calidad, creatividad y sabor que hacen que miles de personas hagan fila

La comida rápida siempre ha tenido un rol importante en la escena gastronómica de cada ciudad. Es una opción elegida por diversos grupos de comensales, tanto niños como adultos, que buscan una preparación inmediata que satisfaga el hambre con buen sabor y sin complicaciones.

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Sin embargo, lo que hoy se observa con mayor frecuencia en este tipo de negocios es que la comida rápida no necesariamente es sinónimo de comida chatarra. Existe una marcada tendencia en la que la calidad, el buen sabor y la originalidad se imponen con fuerza en la cocina callejera.

Que un plato deba prepararse con rapidez, o que se elabore para llevar y no para consumir en un local, no significa que sus ingredientes deban ser básicos o poco saludables. Entre foodies y en tendencias de redes sociales es común encontrar recomendaciones de distintas ciudades del mundo donde las personas hacen largas filas en carretillas, mercados o pequeños locales sin pretensiones para probar el mejor sándwich, kebab, pizza o helado.

Cuando la comida callejera se convierte en destino gastronómico

Aunque este mercado continúa creciendo, no se trata de un fenómeno completamente nuevo. Un ejemplo es Katz’s Delicatessen, un ícono cultural de Nueva York fundado en 1888, donde hasta hoy las personas hacen largas filas para comprar su famoso sándwich de pastrami.

Actualmente existen múltiples lugares de comida rápida por los que los comensales están dispuestos a esperar. Desde una carretilla de kebabs en Mustafa’s Gemüse Kebab, en Berlín; unos tacos callejeros en Maizajo, en Ciudad de México; o el famoso sándwich de schiacciata toscana en All’ Antico Vinaio, en Florencia.

Incluso algunos de estos espacios han logrado algo que antes parecía impensable: obtener una estrella Michelin. Uno de los casos más conocidos es Jay Fai, en Bangkok, célebre por su icónica tortilla de cangrejo.

Esta transformación de la comida callejera responde a una mejora notable en la calidad de los platos, a conceptos innovadores y a precios accesibles. La gastronomía urbana se beneficia de propuestas creativas, con precios justos y excelente calidad, donde el producto y la elaboración aportan un valor añadido a cada preparación.

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