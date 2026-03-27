¡No más biquini mojado! Evita así las infecciones que arruinan tu verano

El sol brilla, la arena invita al descanso y el mar promete el alivio perfecto contra el calor. Sin embargo, tras ese chapuzón refrescante, existe un hábito que puede transformar tu tranquilidad en una pesadilla: permanecer con el traje de baño húmedo. La salud femenina requiere mimos adicionales en esta época, ya que el equilibrio de nuestro cuerpo es delicado frente a factores externos.

La recomendación de los expertos es clara y directa. Resulta esencial el cambio de prenda inmediatamente después del baño. Claudia Castilla, especialista en contenido médico, vinculada a la plataforma Doctoralia donde publica artículos de salud, advierte que la humedad y el calor atrapados entre la tela sintética y la piel crean un "caldo de cultivo ideal" para que las bacterias se multipliquen sin control. No permitas que pasen más de pocos minutos; el secado rápido es tu mejor aliado.

Pautas de oro para una piel libre de molestias

Para que tu experiencia en la costa sea impecable, sigue estas recomendaciones básicas:

Usa siempre una toalla limpia y seca exclusiva para tu zona íntima.

Prefiere prendas de fibras naturales como el algodón, que facilitan la transpiración.

Evita sentarte sin protección sobre la arena o rocas, pues estas superficies suelen estar frías y albergan gérmenes.

Dúchate al terminar la jornada para eliminar restos de cloro, salitre y arena.

Bebe abundante agua para favorecer la eliminación de bacterias por vía renal.

El mar, la arena y los riesgos ocultos para tu equilibrio

Cuando la arena y el salitre entran en contacto con un biquini húmedo, el riesgo de infecciones como la candidiasis o la cistitis aumenta de forma significativa. El Dr. Miquel Ángel Jiménez, jefe de Ginecología del Hospital Universitari Sagrat Cor en Barcelona, explica que este entorno rico en nutrientes facilita que los hongos proliferen y alteren el pH vaginal.

Activa tus hormonas de la felicidad: hábitos diarios para mejorar tu salud mental Leer más

Además, la Dra. María Pérez-Bryan Padilla, especialista en ginecología y obstetricia que desarrolla su labor profesional en Málaga, España, destaca que, mientras la candidiasis surge por una alteración de la flora propia, la cistitis suele ocurrir por una contaminación bacteriana externa.

Tras un día de exposición, la higiene íntima debe ser meticulosa pero suave. Es vital el uso de sustitutos de jabón o productos específicos que respeten el pH de la zona externa. Por el contrario, huye de las duchas vaginales, pues estas destruyen la microbiota protectora y te dejan vulnerable ante nuevos ataques.

Si eres una persona propensa a estos desequilibrios, la ciencia ofrece soluciones preventivas. La doctora Macarena Reina, del Hospital Quirónsalud Sevilla, recomienda el uso de probióticos específicos para la flora vaginal durante la temporada. Estos suplementos, que se encuentran en presentaciones orales o de aplicación directa, ayudan a fortalecer tus defensas naturales antes de que aparezcan los problemas.

Finalmente, mantente alerta a las señales de tu cuerpo. No ignores síntomas como la necesidad urgente y frecuente de orinar, el dolor en la parte baja del abdomen o una orina turbia y con olor fuerte. La presencia de fiebre, fatiga o un flujo vaginal denso y blanquecino son motivos suficientes para suspender los baños y buscar atención médica de inmediato. Tu bienestar es el protagonista de estas vacaciones; protégelo con decisiones informadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!