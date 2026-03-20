‘Arirang’: BTS rompe su hiatus y vuelve con nuevo álbum y show global

El grupo surcoreano marca su regreso con un disco que mezcla pop global y raíces coreanas, reactivando la euforia del ARMY

El regreso es oficial, tras casi cuatro años de pausa marcados por el cumplimiento del servicio militar de sus integrantes, BTS vuelve al centro de la conversación global con Arirang, su nuevo álbum de estudio ya disponible en plataformas digitales. El proyecto no solo marca el fin de un hiatus esperado por millones, sino también el inicio de una nueva etapa para la agrupación surcoreana.

En este contexto, el lanzamiento de Arirang se posiciona como un momento clave dentro de su trayectoria: un disco que recoge la madurez artística del grupo tras su pausa y que, al mismo tiempo, reconecta con los elementos que consolidaron su identidad. La expectativa no era menor, y su llegada ha reactivado de inmediato la euforia del ARMY alrededor del mundo.

Un álbum que mira hacia adentro

El "arirang" es una canción folclórica tradicional coreana asociada con emociones de conexión, distancia y reencuentro. BIGHIT MUSIC

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Con Arirang, BTS construye un proyecto que dialoga directamente con sus raíces. Inspirado en la icónica canción tradicional coreana del mismo nombre, el álbum apuesta por una fusión entre el pop global que los llevó a la cima y una base sonora atravesada por elementos culturales propios, lo que le da un carácter más introspectivo y simbólico.

El disco cuenta con 14 canciones y una duración que bordea los 30 minutos, configurando una experiencia compacta pero intencional. Dentro del tracklist, destaca Swim, sencillo promocional que ya cuenta con videoclip oficial protagonizado por la actriz Lili Reinhart, y que refuerza esta nueva etapa más conceptual del grupo.

A lo largo del álbum, las canciones transitan entre lo emocional y lo experimental, manteniendo una narrativa que sugiere una búsqueda de identidad tras el silencio.

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En esta línea, Arirang se mueve entre contrastes: desde temas más introspectivos, donde predominan arreglos minimalistas y letras centradas en la introspección, hasta momentos de mayor intensidad sonora que retoman la energía característica de BTS. Esta dualidad no se siente fragmentada, sino parte de una construcción que acompaña el recorrido emocional del disco, como si cada track funcionara como una etapa dentro de ese regreso.

BTS drone light show in Seoul speed up version <3 pic.twitter.com/laBVGQFvtP — sophie | ⊙⊝⊜ (@thvchapters) March 20, 2026

Además, el álbum deja ver una intención clara por expandir su paleta sonora sin perder coherencia. La incorporación de elementos tradicionales coreanos, sutilmente integrados en la producción, convive con estructuras propias del pop contemporáneo, generando un equilibrio entre lo global y lo identitario, este proyecto se presenta como una reafirmación de la capacidad del grupo para reinventarse sin desligarse de su esencia y tradiciones culturales.

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El regreso también es colectivo

Más allá del lanzamiento de Arirang, el comeback de BTS también se traduce en un evento global que trasciende lo musical. Como parte de esta nueva etapa, el grupo anunció BTS: The Comeback Live| Arirang, un especial que no es un documental ni un contenido pregrabado, sino una presentación en vivo desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl, concebida como el primer gran escenario del grupo tras su pausa.

El evento será transmitido en tiempo real a través de Netflix el 21 de marzo, a las 6:00 AM (hora Ecuador), funcionando como una especie de lanzamiento escénico del álbum. Durante esta presentación, la banda interpretará temas de Arirang junto a algunos de sus éxitos, en un formato pensado tanto para el público presente como para la audiencia global conectada desde casa.

Lo cierto es que, este especial marca un hito para la plataforma, ya que se trata de uno de sus primeros grandes conciertos transmitidos en vivo a nivel mundial, consolidando el regreso del grupo no solo como un lanzamiento discográfico, sino como un acontecimiento cultural de alcance global.

Netflix ha formado gran parte de la promoción del comeback del grupo. NETFLIX

A esto se suma el estreno posterior de BTS: The Return, un documental que llegará también a Netflix el 27 de marzo, donde se explorará el detrás de cámaras del álbum y el proceso de reunión del grupo tras el servicio militar, ampliando así la narrativa de este comeback más allá del escenario.

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