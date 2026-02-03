Expreso
El regreso de BTS está cerca y Netflix transmitirá su concierto en vivo.
El regreso de BTS está cerca y Netflix transmitirá su concierto en vivo.

El regreso de BTS se transmitirá en vivo por Netflix

Este regreso marca el fin de una pausa significativa para el grupo

El regreso de BTS a los escenarios está a la vuelta de la esquina, y no podría ser más épico. El 21 de marzo de 2026, los fans de todo el mundo tendrán la oportunidad de ver a la banda surcoreana en su primer espectáculo en vivo desde que completaron el servicio militar obligatorio. Este evento especial, titulado "BTS el Comeback en Vivo: Arirang", será transmitido exclusivamente por Netflix.

El concierto se llevará a cabo en Seúl, la ciudad natal de BTS, y marcará el regreso de los siete miembros del grupo a un escenario internacional. Este show no solo celebra la reaparición de la banda, sino también el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, un hito importante en la carrera del grupo.

La transmisión estará disponible solo en Netflix, y es el resultado de una colaboración con Hybe, la compañía que gestiona a BTS. Los fans podrán disfrutar del espectáculo desde la comodidad de sus hogares, pero la energía y la emoción del evento prometen traspasar la pantalla.

La Arirang World Tour

Tras el comeback en vivo, BTS dará una nueva gira mundial. La Arirang World Tour 2026-2027 llevará a la banda a 34 regiones, con 82 conciertos programados en Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, y más.

Este regreso marca el fin de una pausa significativa para el grupo, pero también el inicio de un nuevo capítulo lleno de música y emociones. Un show Imperdible para los ARMYs. 

