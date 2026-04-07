‘Drop dead’: Olivia Rodrigo inicia nueva era con el primer single de su nuevo álbum

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El LP completo llegará a plataformas de streaming el 12 de junio de 2026.

Olivia Rodrigo había compartido varios teasers posteriores al anuncio del álbum, por lo que los fans ya anticipaban la confirmación de un single.

Tras varios días de especulación y teorías por parte del fandom, Olivia Rodrigo confirmó finalmente el lanzamiento de drop dead, el primer single de su próximo álbum you seem pretty sad for a girl so in love. El anuncio llegó este 7 de abril a través de sus canales oficiales, poniendo fin a una campaña marcada por pistas enigmáticas que habían comenzado a circular en distintas ciudades del mundo.

La canción, que se estrenará el 17 de abril en todas las plataformas, marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de la artista. Más allá de lo musical, el lanzamiento anticipa un cambio estético y narrativo en esta nueva era, en la que Rodrigo parece apostar por una identidad más conceptual, construida desde el misterio y la interacción directa con sus seguidores.

Los candados rosas: una campaña global llena de pistas

Previo al anuncio oficial, Olivia Rodrigo desplegó una estrategia promocional que rápidamente captó la atención de sus fans. En ciudades como Los Ángeles, París, Londres y Hoboken comenzaron a aparecer candados rosas con la inscripción "Drop Dead April 17th", generando una especie de búsqueda del tesoro global.

La acción, aparentemente simple, terminó convirtiéndose en una campaña altamente efectiva, pues las imágenes de los candados circularon rápidamente en redes sociales, activando a un fandom que empezó a descifrar pistas y conectar ciudades, fechas y posibles significados. Este enfoque críptico no solo elevó la expectativa en torno al lanzamiento, sino que también consolidó una narrativa previa al single, en la que el misterio funciona como puerta de entrada a la nueva era de la artista.

Los candandos fueron vistos por fans alreadedor del mundo, antes de que Olivia los subiera a redes sociales.OliviaRodrigoAR via x

Qué se sabe de 'drop dead'



En el plano creativo, drop dead reúne nuevamente a Olivia Rodrigo con su colaborador habitual, Dan Nigro, figura clave en el desarrollo de su sonido desde sus primeros trabajos. A esta dupla se suma Amy Allen, compositora detrás de múltiples éxitos del pop reciente, con créditos junto a artistas como Sabrina Carpenter, Tate McRae y ROSÉ, acumulando más de 200 canciones registradas en plataformas como Spotify.

El single ya se encuentra disponible para pre-save en servicios digitales y también contará con ediciones físicas, incluyendo CD, vinilo y cassette. Estas versiones incluirán tanto la canción original como una versión karaoke, en una estrategia que refuerza el vínculo con su audiencia y amplía la experiencia del lanzamiento más allá del streaming. Con este primer adelanto, Rodrigo no solo presenta nueva música, sino que establece las bases de un proyecto que apunta a ser uno de los más comentados del año.