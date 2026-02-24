Esposa de Aquiles Álvarez pide orar por su libertad durante vigilia ciudadana

Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reapareció públicamente la tarde de este martes 24 de febrero durante una vigilia convocada en la Plaza San Francisco, en el centro de la urbe, para exigir la liberación del burgomaestre procesado en el denominado Caso Goleada.

Oraciones por Aquiles Álvarez

Rodeada de simpatizantes que portaban velas y banderas ecuatorianas, la cónyuge del funcionario tomó la palabra para agradecer el respaldo en medio de la crisis judicial que enfrenta su familia. Fiel a su reciente ruptura del sigilo mediático, su discurso se centró en apelar a la resistencia emocional y religiosa de los asistentes.

Hoy la esposa de Aquiles Álvarez dio unas palabras en una vigilia en la Plaza San Francisco por la liberación del alcalde de Guayaquil, que lleva casi catorce días secuestrado por los enemigos de Guayaquil. pic.twitter.com/geYsuXY1Ye — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) February 25, 2026

"Quiero agradecer de todo corazón el hecho de estar aquí ahorita apoyando a mi esposo. Créanme que esto es lo que a mí me da fortaleza en estos momentos", expresó Icaza ante la multitud concentrada en la plaza. Acto seguido, instó a sus coidearios a mantener la esperanza frente al proceso por presunta delincuencia organizada: "Pedirles que no perdamos la fe y que sigamos orando. Tengo la convicción y la certeza de que Dios va a tener libre a mi esposo".

Cobertura del Municipio de Guayaquil

Pese a tratarse de una manifestación de respaldo personal y político hacia un ciudadano procesado por la justicia, el Municipio de Guayaquil utilizó sus canales institucionales para emitir un boletín de prensa detallando el desarrollo de la vigilia.

El documento oficial del Cabildo reportó que la concentración reunió a "habitantes de diversos sectores, líderes de derechos humanos, dirigentes barriales y comerciantes". En el mismo comunicado estatal, la entidad justificó el acto señalando que los asistentes expresaron su rechazo a una supuesta persecución política y subrayaron "la importancia de resguardar la institucionalidad municipal y la autonomía de la ciudad".

Vigilia en la Plaza San Francisco, por Aquiles Álvarez CORTESÍA

El evento, que combinó rezos con consignas de defensa política, contó con la presencia de la cúpula administrativa que actualmente maneja el sillón de Olmedo.

La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, encabezó la representación de funcionarios municipales junto a varios concejales del bloque oficialista. A la jornada también se sumó el asambleísta nacional y exconcejal Raúl Chávez, exigiendo la excarcelación de Álvarez, sus hermanos y los gerentes municipales detenidos semanas atrás.

