Aquiles Álvarez: Concejo aprueba licencia sin sueldo hasta marzo de 2026

El Concejo de Guayaquil aprobó por unanimidad la extensión de la licencia sin sueldo del alcalde detenido por el caso Goleada

El Concejo de Guayaquil aprobó por unanimidad la extensión de la licencia sin sueldo solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece detenido en el marco del denominado caso Goleada. La moción fue presentada por la concejala Emily Vera, de Revolución Ciudadana.

“Hoy se cumplen 15 días desde que el gobierno mantiene secuestrado al legítimo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez”, expresó Vera al elevar la moción ante el pleno.

Posturas a favor de la licencia

Soledad Diab, quien se ha declarado independiente, anunció su respaldo a la solicitud. “Mi voto es a favor de conceder una licencia un día, diez días, los días que sean necesarios”, manifestó durante su intervención.

Por su parte, Ana Chóez, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que la licencia es una figura legal de carácter temporal. No obstante, advirtió sobre la necesidad de estabilidad institucional.

“Las ciudades no pueden sostenerse en la excepción, Guayaquil necesita certeza institucional. La ley es el piso, no el techo”, afirmó ante el Concejo.

Chóez adelantó que votaría a favor con responsabilidad jurídica, pero hizo un llamado a la sensatez en medio del proceso que enfrenta el alcalde.

Otros ediles también intervinieron para expresar su respaldo al alcalde, entre ellos Blanca López, de Revolución Ciudadana y exvicealcaldesa de Guayaquil.

Finalmente, la moción presentada por Vera fue aprobada sin votos en contra.

Aquiles Álvarez: ¿Hasta cuándo rige la licencia?

De acuerdo con el oficio ingresado a la Secretaría Municipal el 23 de febrero, pasadas las 16:00, Aquiles Álvarez solicitó que se le conceda una extensión de la licencia sin sueldo desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo de 2026.

Esta es una nueva solicitud presentada por el alcalde, quien actualmente se encuentra detenido dentro del proceso conocido como caso Goleada.

