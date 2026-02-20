Rafael Correa a Tatiana Coronel: “Parece que el Gobierno ya se tomó Municipio”

Reaccionó a declaraciones de la alcaldesa (s) de Guayaquil sobre la detención de Aquiles Álvarez y el papel del Gobierno

El expresidente de la República, Rafael Correa, criticó públicamente a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, tras sus declaraciones sobre la situación del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido.

La tarde de este viernes 20 de febrero, Correa reaccionó en la red social X a un extracto de la intervención de Coronel durante una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal.

“¿De qué está hablando la alcaldesa encargada? ¿Entendí bien?: no pasó nada porque la brutal e ilegal prisión de Aquiles Álvarez no fue como alcalde, sino como "ciudadano"? ¡Qué tontería!”, escribió el exmandatario.

Parece que el Gobierno ya se tomó el Municipio de Guayaquil.#Narcodictadura pic.twitter.com/vh9gU4OiVS — Rafael Correa (@MashiRafael) February 20, 2026

Tatiana Coronel y su mensaje al Gobierno

Durante su intervención, Coronel se refirió al Gobierno del presidente Daniel Noboa y aseguró que existe “una oportunidad de lujo” para demostrar que no existe una confrontación con la ciudad.

“Ha dicho que nunca fue contra el alcalde, contra la ciudad; este es un momento oportuno para demostrarlo, que no es contra Guayaquil, que no era contra el alcalde Aquiles Álvarez, sino contra un ciudadano”, expresó Coronel.

Además, sostuvo que esa postura se demostraría “respetando nuestra institucionalidad” y permitiendo que el Municipio continúe con sus funciones sin impedimentos. Incluso dijo que la próxima semana estará en territorio.

“Parece que el Gobierno ya se tomó el Municipio”

Correa cerró su publicación con una frase contundente: “Parece que el Gobierno ya se tomó el Municipio de Guayaquil”.

El ambiente en el Municipio de Guayaquil se mantiene tenso, con renuncias y movimientos internos, aunque la mayoría de concejales ha defendido el curso de la gestión municipal pese a la ausencia de Álvarez.

Cabe recordar que, durante la sesión, Coronel aseguró que el Concejo Municipal está actuando “a la altura del momento”, pese a las versiones sobre supuestas aspiraciones políticas internas.

