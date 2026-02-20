Expreso
Tatiana Coronel, nueva vicealcaldesa de Guayaquil.
Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil.Juan Daniel Ponce

Tatiana Coronel ante rumores en Guayaquil: “No me interesa, que sigan hablando”

Tras la detención de Aquiles Álvarez, la vicealcaldesa se pronunció sobre rumores y cuestionamientos 

Guayaquil atraviesa un momento político complejo tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez, y la alcaldesa (s) Tatiana Coronel se pronunció sobre los rumores que circulan en el Concejo Municipal, en la sesión extraordinaria de este viernes 20.

Durante una sesión marcada por aplausos, Coronel aseguró que el Concejo Municipal está actuando “a la altura del momento”, pese a las versiones sobre supuestas aspiraciones políticas internas.

“Son tiempos difíciles, nos ha tocado vivirlos a nosotros y eso lo respeto porque estamos respondiendo a la altura del momento”, afirmó.

A la prensa, que escuche bien, no me interesa, puede seguir hablando"

Tatiana Coronel

Alcaldesa subrogante de Guayaquil

Rumores dentro del Concejo de Guayaquil

La también vicepresidenta nacional de RETO hizo referencia a rumores. “Se ha dicho y se seguirá diciendo mil cosas: que quién me puso, que me van a sacar. No me interesa”, expresó Coronel ante la prensa, mientras en la sala se escuchaban aplausos.

En medio de la sesión también se oyó el grito “¡Viva Aquiles Álvarez!”, atribuido a Arturo Escala, de la Revolución Ciudadana.

Mensaje al Gobierno sobre Guayaquil

En la parte final de su intervención, Coronel se dirigió al Gobierno Nacional, liderado por Daniel Noboa, señalando que existe una “oportunidad de lujo” para demostrar que las acciones no están dirigidas contra la ciudad.

“Es un momento oportuno para demostrar que no es contra Guayaquil, sino contra un ciudadano. Esa es la oportunidad de demostrar nuestra autonomía, leyes y Constitución”, sostuvo.

Agregó que, pese a diferencias internas, el Concejo ha mostrado unidad en este contexto.

“Hemos tenido diferencias, pero en estos momentos recalco la valentía de unirnos por defender Guayaquil. La ciudad dialoga cuando hay respeto”, enfatizó.

Finalmente, adelantó que la próxima semana continuarán recorriendo obras en territorio.

