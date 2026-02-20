Jaime Tejada es designado nuevo secretario del Municipio de Guayaquil

Tejada fue designado secretario municipal tras la renuncia de David Norero; Gabriela Beltrán estuvo encargada del despacho

Jaime Tejada fue designado como nuevo secretario del Municipio de Guayaquil durante la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal realizada este viernes 20 de febrero de 2026. La sesión fue dirigida por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

La designación se produjo luego de que el concejal Arturo Escala elevara a moción el conocimiento de la renuncia del secretario municipal saliente, David Norero Calvo.

Renuncia de David Norero y presentación de la terna

El 18 de febrero de 2026 se oficializó la renuncia de Norero, presentada el 13 de febrero. Tras su salida, la abogada Gabriela Beltrán Muñoz fue encargada temporalmente del despacho por disposición de Coronel.

RELACIONADAS David Norero renuncia a la Secretaría Municipal de Guayaquil

Posteriormente, se puso en conocimiento del Concejo el oficio con la terna conformada por Gabriela Beltrán, Paulo Salas y Jaime Tejada.

“Se constata que los tres postulantes cumplen con el perfil, propongo a Jaime Tejada”, manifestó Escala durante la sesión.

El concejal Alfredo Bautista respaldó la moción, al igual que la edil Emily Vera, quien destacó:

“Confiamos en su trayectoria, en estos momentos claves la ciudad requiere que todos asumamos la bandera de Guayaquil”.

Por su parte, Ana Chóez, del Partido Social Cristiano, también votó a favor. “Tiene mucha trayectoria en el Municipio y es apto para asumir la Secretaría Municipal”, afirmó.

Los concejales conocieron de la renuncia de Norero. Cortesía

Municipio de Guayaquil: Jaime Tejada asume la Secretaría Municipal

Tras la votación, Jaime Tejada se dirigió al pleno del Concejo Cantonal.

“Agradecer al concejal Arturo Escala por haber considerado mi nombre. Todos somos profesionales y estamos capacitados para ejercer funciones como esta. No les voy a fallar”, expresó.

La renuncia de David Norero

Norero ejerció el cargo desde el 7 de agosto de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026. En su carta de renuncia señaló: “Esta decisión obedece a consideraciones de carácter personal y profesional, en virtud de contribuir a la defensa del señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez”.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!