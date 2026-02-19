Gabriela Beltrán: ¿quién es la nueva secretaria municipal (S) de Guayaquil?

Gabriela Beltrán Muñoz asumió como secretaria general (S) del Municipio de Guayaquil tras la renuncia de David Norero

El 18 de febrero de 2026 se oficializó la renuncia de David Norero como secretario municipal de Municipio de Guayaquil. En su reemplazo, la abogada Gabriela Beltrán Muñoz fue encargada del despacho por disposición de la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel.

Diario EXPRESO conoció el contenido del oficio en el que se formaliza la decisión. En el documento, compartido por una fuente municipal, se detalla que Coronel encargó la Secretaría Municipal desde el mismo 18 de febrero, hasta que se designe al titular del cargo.

“En razón de la renuncia presentada el pasado 13 de febrero de 2026 por el abogado David Norero Calvo, procedo a encargar a usted la Secretaría Municipal desde el día de hoy 18 de febrero de 2026, hasta que se designe al titular”, señala el oficio.

¿Quién es Gabriela Beltrán en el Municipio de Guayaquil?

De acuerdo con las declaraciones patrimoniales juradas registradas ante la Contraloría General del Estado, Gabriela Beltrán inició funciones en el Municipio de Guayaquil en 2023.

Su trayectoria en la institución incluye:

Coordinadora institucional.

Prosecretaria administrativa.

Coordinadora general 2.

Secretaria general (S), desde el 18 de febrero de 2026.

La renuncia de David Norero

Según otros oficios conocidos por este Diario, Norero ejerció el cargo desde el 7 de agosto de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026.

En su carta de renuncia señaló: “Esta decisión obedece a consideraciones de carácter personal y profesional, en virtud de contribuir a la defensa del señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez”.

La salida de Norero ocurre tras la detención del alcalde y en medio de pronunciamientos públicos de respaldo por parte de la mayoría de concejales.

Mientras se designa oficialmente a un nuevo secretario titular, Gabriela Beltrán quedará al frente de la dependencia en calidad de encargada.

Además, este viernes 20 de febrero, el Concejo Cantonal conocerá de la designación de la secretaria en virtud de la renuncia presentada por Norero. La sesión, extraordinaria, se llevará a cabo a las 11:00, en el Salón de la Ciudad.

