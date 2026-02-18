David Norero renuncia a la Secretaría Municipal de Guayaquil

La alcaldesa (s) de Guayaquil, Tatiana Coronel, encargó la Secretaría Municipal tras la renuncia de David Norero

Norero también se desempeñó como coordinador legal del Municipio.

La Secretaría Municipal de Guayaquil quedó encargada tras la renuncia de David Norero, oficializada el 18 de febrero de 2026 mediante un oficio al que accedió Diario EXPRESO.

De acuerdo con el documento compartido por una fuente municipal, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, procedió a encargar la Secretaría Municipal a la abogada Gabriela Beltrán Muñoz.

En el oficio se detalla:

"En razón de la renuncia presentada el pasado 13 de febrero de 2026 por el abogado David Norero Calvo, procedo a encargar a usted la Secretaría Municipal desde el día de hoy 18 de febrero de 2026, hasta que se designe al titular", señala el documento.

RELACIONADAS Tatiana Coronel defiende gestión de Segura EP tras allanamiento

¿Por qué renunció David Norero a la Secretaría Municipal de Guayaquil?

Según otros oficios revisados por este Diario, David Norero desempeñó el cargo desde el 7 de agosto de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026.

En su carta de renuncia, el exsecretario explicó que la decisión responde a motivos personales y profesionales.

"Esta decisión obedece a consideraciones de carácter personal y profesional, en virtud de contribuir a la defensa del señor alcalde de Guayaquil", se lee en el oficio.

El documento hace referencia al alcalde Aquiles David Álvarez Henriques.

Contexto político tras la detención del alcalde

La renuncia ocurre días después de la detención del alcalde de Guayaquil y en medio de pronunciamientos públicos de respaldo por parte de la mayoría de concejales.

Antes de Norero, en la sesión del Concejo Cantonal del jueves 7 de agosto de 2025, el abogado Felipe Cabezas Klaere dejó de ser oficialmente el secretario del Concejo Municipal, tras su renuncia semanas atrás.

La despedida se dio en medio de aplausos y palabras de agradecimiento por parte de los concejales que destacaron su gestión.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!