Aquiles Álvarez solicita nueva licencia al Concejo hasta el 26 de marzo

El alcalde de Guayaquil pidió extender su licencia sin sueldo hasta el 26 de marzo de 2026 mientras permanece detenido

El alcalde Aquiles Álvarez es investigado en los casos Triple A y Goleada.

El Concejo Cantonal de Guayaquil analizará este martes 24 de febrero una nueva solicitud de licencia sin sueldo presentada por el alcalde Aquiles Álvarez, quien actualmente se encuentra detenido en el marco del denominado caso Goleada.

De acuerdo con el oficio ingresado a la Secretaría Municipal el 23 de febrero, pasadas las 16:00, apenas 24 horas antes de la sesión extraordinaria, el alcalde solicita que se le conceda una extensión de la licencia sin sueldo desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo de 2026.

En el documento, Álvarez argumenta que la petición responde a “motivos estrictamente personales”. La solicitud amplía la licencia previamente requerida el pasado 9 de febrero.

¿Quién asume la Alcaldía de Guayaquil?

El oficio detalla que, conforme al artículo 62, letra a, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), la vicealcaldesa deberá subrogar las funciones del alcalde durante el periodo de licencia.

En este caso, la responsabilidad la tiene Tatiana Coronel, quien asume temporalmente la administración municipal mientras dure la ausencia del titular.

La primera licencia antes de la detención

Un día antes de su detención, y en el contexto del caso Goleada, Aquiles Álvarez ya había solicitado una primera licencia sin sueldo. En esa ocasión, el permiso correspondía al periodo comprendido entre el 10 y el 24 de febrero de 2026.

Según consta en el anexo del documento, el alcalde justificó la solicitud señalando que debía “tratar asuntos estrictamente particulares”.

Ahora, con esta nueva petición, el Concejo Cantonal deberá resolver si aprueba la ampliación del permiso sin remuneración en medio del proceso judicial que enfrenta el alcalde.

