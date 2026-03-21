Everton vs Chelsea: dónde ver EN VIVO, alineaciones y previa | Premier League 2025-26

Chelsea llega sexto con 48 puntos, a tres de Aston Villa, el último equipo que clasifica directo a la Champions League

Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo, buscará recuperarse en la Premier League 2025-26 cuando enfrente a Everton por la fecha 31 del campeonato.

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El objetivo de los Blues es claro: sumar una victoria que les permita acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Champions League 2026-27.

El compromiso se disputará este sábado 21 de marzo de 2026, desde las 12:30 (hora de Ecuador), en el Hill Dickinson Stadium, en un duelo clave para ambos clubes en la recta final de la temporada.

Chelsea necesita ganar para acercarse a la Champions League 2026-27

Chelsea llega a este encuentro en la sexta posición de la tabla con 48 puntos, a solo tres unidades del Aston Villa, que ocupa el cuarto lugar, el último cupo que otorga clasificación directa a la Champions League.

Chelsea busca alcanzar los puesto de Champions. @ChelseaInPhotos

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Por ello, el equipo dirigido por Liam Rosenior necesita ganar para no perder terreno en la pelea por competiciones europeas.

Moisés Caicedo será titular en el mediocampo de Chelsea

Para este partido, el entrenador contará con figuras como Enzo Fernández, Cole Palmer y Moisés Caicedo, quienes serán fundamentales en la generación de juego y equilibrio en el mediocampo.

No obstante, el conjunto londinense tendrá bajas importantes: Reece James, Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen y Levi Colwill no estarán disponibles por molestias físicas.

Posible alineación de Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Fernández, Palmer; Neto, Garnacho y Pedro.

Everton busca sorprender a Chelsea. Cortesía

Everton lucha por puestos europeos en la Premier League

Por su parte, Eveton, que es dirigido por David Moyes, se ubica en la novena posición con 43 puntos y busca acercarse a los puestos que otorgan clasificación a torneos UEFA, como la Conference League, Europa League o incluso la Champions.

Los ‘Toffees’ apostarán por un ataque liderado por Dwight McNeil, Iliman Ndiaye y Kiernan Dewsbury-Hall, quienes intentarán aprovechar cualquier espacio que deje la defensa rival. Sin embargo, no podrán contar con Jack Grealish ni Carlos Alcaraz, ambos fuera por molestias físicas.

Alineación de Everton: Pickford; Garner, O’Brien, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall; McNeil, Ndiaye; Beto.

Cómo ver Chelsea vs. Everton en Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

En Ecuador, este partido entre Chelsea y Everton se podrá ver en vivo a través del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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