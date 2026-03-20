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Independiente del Valle
Independiente del Valle lidera la LigaPro 2026.Archivo

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 antes de jugarse la fecha 6

La fecha 6 de la LigaPro 2026 podría cambiar al líder, con Independiente del Valle obligado a ganar y Barcelona SC al acecho

La sexta jornada de la LigaPro 2026 promete emociones intensas, con Independiente del Valle defendiendo el liderato de la tabla de posiciones y Barcelona SC al acecho, con claras opciones de arrebatarle la punta del campeonato.

Independiente del Valle defiende la cima en la LigaPro 2026

El equipo de Sangolquí llega como líder, con 10 puntos, tras cinco partidos disputados, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota la fecha pasada ante Emelec.

(Te invito a leer: Fecha 6 de LigaPro 2026: horarios, tabla de posiciones y dónde ver EN VIVO los juegos)

Sin embargo, su posición no es cómoda: clubes como Macará (9 puntos) y Universidad Católica (8 puntos) también se mantienen en la pelea por los primeros lugares.

Barcelona SC
Barcelona SC busca el liderato de la LigaPro 2026.FREDDY RODRÍGUEZ

Barcelona SC busca arrebatar el liderato en la fecha 6

Por su parte, Barcelona SC, que actualmente es sexto con 8 unidades, aparece como uno de los principales candidatos a dar el golpe en esta jornada. Una victoria ante Universidad Católica podría catapultarlo a la cima.

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Partidos clave en la fecha 6 de la LigaPro

La jornada se disputará entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo, antes de la pausa por la fecha FIFA.

El duelo más determinante será el que enfrente a Técnico Universitario contra Independiente del Valle en el estadio Bellavista. Los líderes necesitan sumar para sostener su ventaja.

Por su parte, Barcelona SC tendrá un reto directo frente a Universidad Católica en el estadio Monumental, en un choque que podría redefinir la parte alta de la tabla.

Otros encuentros destacados incluyen a Liga de Quito recibiendo a Manta, así como el duelo entre Delfín y Libertad y Mushuc Runa y Emelec.

Guerrico
Emelec ganó 2-0 a Independiente del Valle la fecha pasada.Miguel Canales

Así está la tabla de posiciones

Tras cinco jornadas, la clasificación refleja una paridad en el torneo. Independiente del Valle lidera con 10 puntos, seguido de Macará con 9.

Desde el tercer lugar hasta el sexto, cuatro equipos están igualados con 8 unidades, lo que evidencia lo ajustado del campeonato.

Más abajo, clubes como Emelec y Aucas buscan escalar posiciones, mientras que en la parte baja, equipos como Mushuc Runa y Leones intentan salir del fondo.

Así se jugará la jornada 6 de LigaPro 2026

  • SÁBADO 21 DE MARZO

  • Delfín - Libertad / Jocay / 14:00 / Zapping Sports y Ecuavisa

  • Deportivo Cuenca - Macará / Alejandro Serrano Aguilar / 16:30 / Zapping Sports

  • Liga de Quito – Manta / Rodrigo Paz Delgado / 19:00 / Teleamazonas y Zapping Sports

  • DOMINGO 22 DE MARZO

  • Técnico Universitario - Independiente del Valle / Bellavista / 13:00 / Zapping Sports

  • Barcelona SC - Universidad Católica / Monumental / 15:30 / Zapping Sports

  • Mushuc Runa – Emelec / La Cocha / 18:15 / Zapping Sports

  • LUNES 23 DE MARZO

  • Guayaquil City – Leones / Christian Benítez / 16:30 / Zapping Sports

  • Aucas – Orense / Gonzalo Pozo Ripalda / 19:00 / Zapping Sports

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