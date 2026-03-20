Fecha 6 de LigaPro 2026: horarios, tabla de posiciones y dónde ver EN VIVO los juegos

Independiente del Valle lidera la LigaPro 2026, pero la fecha 6 podría cambiar la tabla antes del parón FIFA

Barcelona SC podría subir a la punta de la tabla en la fecha 6 de la LigaPro 2026.

Los 16 clubes de la LigaPro 2026 afinan detalles para disputar la sexta jornada del campeonato ecuatoriano, una fecha clave antes del parón por la doble jornada de selecciones de la FIFA.

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El torneo, que ha mostrado gran paridad en sus primeras semanas, sigue siendo liderado por Independiente del Valle, que suma 10 puntos.

La jornada se jugará entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo, con partidos que podrían provocar cambios importantes en la tabla de posiciones. Varios equipos llegan con opciones claras de pelear por el liderato.

Independiente del Valle es el líder de la LigaPro 2026. API

Delfín vs Libertad: duelo directo por la cima

El arranque de la fecha tendrá como protagonistas a Delfín (7 puntos) y Libertad (8 puntos), quienes se enfrentarán en el estadio Jocay de Manta. Ambos clubes buscarán una victoria que los acerque a la cima, en un duelo directo por los primeros puestos.

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Liga de Quito busca presionar al líder

Por su parte, Liga de Quito, también con 7 unidades, intentará aprovechar su localía para imponerse a Manta FC, que apenas suma 4 puntos y necesita recuperarse para salir de la zona baja. Una victoria alba metería presión directa sobre el líder.

Independiente del Valle defiende el liderato del torneo

El partido más atractivo de la jornada lo protagonizará el líder Independiente del Valle en su visita a Técnico Universitario, que tiene 8 puntos. El conjunto ambateño podría superar a los rayados en la tabla si consigue los tres puntos.

Liga de Quito recibe a Manta. Karina Defas

Barcelona SC va por el liderato en el Monumental

Otros duelos destacados incluyen a Barcelona SC, con 8 puntos, frente a Universidad Católica. Los amarillos podrían subir al liderato de la tabla con una victoria en el estadio Monumental.

Por su parte, Emelec, que llega motivado tras vencer a Independiente del Valle la jornada pasada, visitará a Mushuc Runa.

Así se jugará la fecha 6 de la LigaPro 2026

SÁBADO 21 DE MARZO

Delfín - Libertad / Jocay / 14:00 / Zapping Sports y Ecuavisa

Deportivo Cuenca - Macará / Alejandro Serrano Aguilar / 16:30 / Zapping Sports

Liga de Quito – Manta / Rodrigo Paz Delgado / 19:00 / Teleamazonas y Zapping Sports

DOMINGO 22 DE MARZO

Técnico Universitario - Independiente del Valle / Bellavista / 13:00 / Zapping Sports

Barcelona SC - Universidad Católica / Monumental / 15:30 / Zapping Sports

Mushuc Runa – Emelec / La Cocha / 18:15 / Zapping Sports

LUNES 23 DE MARZO

Guayaquil City – Leones / Christian Benítez / 16:30 / Zapping Sports

Aucas – Orense / Gonzalo Pozo Ripalda / 19:00 / Zapping Sports

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

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