Fecha 6 de LigaPro 2026: horarios, tabla de posiciones y dónde ver EN VIVO los juegos
Independiente del Valle lidera la LigaPro 2026, pero la fecha 6 podría cambiar la tabla antes del parón FIFA
Los 16 clubes de la LigaPro 2026 afinan detalles para disputar la sexta jornada del campeonato ecuatoriano, una fecha clave antes del parón por la doble jornada de selecciones de la FIFA.
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El torneo, que ha mostrado gran paridad en sus primeras semanas, sigue siendo liderado por Independiente del Valle, que suma 10 puntos.
La jornada se jugará entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo, con partidos que podrían provocar cambios importantes en la tabla de posiciones. Varios equipos llegan con opciones claras de pelear por el liderato.
Delfín vs Libertad: duelo directo por la cima
El arranque de la fecha tendrá como protagonistas a Delfín (7 puntos) y Libertad (8 puntos), quienes se enfrentarán en el estadio Jocay de Manta. Ambos clubes buscarán una victoria que los acerque a la cima, en un duelo directo por los primeros puestos.
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Liga de Quito busca presionar al líder
Por su parte, Liga de Quito, también con 7 unidades, intentará aprovechar su localía para imponerse a Manta FC, que apenas suma 4 puntos y necesita recuperarse para salir de la zona baja. Una victoria alba metería presión directa sobre el líder.
Independiente del Valle defiende el liderato del torneo
El partido más atractivo de la jornada lo protagonizará el líder Independiente del Valle en su visita a Técnico Universitario, que tiene 8 puntos. El conjunto ambateño podría superar a los rayados en la tabla si consigue los tres puntos.
Barcelona SC va por el liderato en el Monumental
Otros duelos destacados incluyen a Barcelona SC, con 8 puntos, frente a Universidad Católica. Los amarillos podrían subir al liderato de la tabla con una victoria en el estadio Monumental.
Por su parte, Emelec, que llega motivado tras vencer a Independiente del Valle la jornada pasada, visitará a Mushuc Runa.
Así se jugará la fecha 6 de la LigaPro 2026
- SÁBADO 21 DE MARZO
- Delfín - Libertad / Jocay / 14:00 / Zapping Sports y Ecuavisa
- Deportivo Cuenca - Macará / Alejandro Serrano Aguilar / 16:30 / Zapping Sports
- Liga de Quito – Manta / Rodrigo Paz Delgado / 19:00 / Teleamazonas y Zapping Sports
- DOMINGO 22 DE MARZO
- Técnico Universitario - Independiente del Valle / Bellavista / 13:00 / Zapping Sports
- Barcelona SC - Universidad Católica / Monumental / 15:30 / Zapping Sports
- Mushuc Runa – Emelec / La Cocha / 18:15 / Zapping Sports
- LUNES 23 DE MARZO
- Guayaquil City – Leones / Christian Benítez / 16:30 / Zapping Sports
- Aucas – Orense / Gonzalo Pozo Ripalda / 19:00 / Zapping Sports
Tabla de posiciones de la LigaPro 2026
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