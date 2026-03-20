Beccacece revela lista para la Fecha FIFA donde enfrentará a Marruecos y Países Bajos

Ecuador enfrentará a Marruecos y Países Bajos con una base consolidada y regresos importantes

El ecuatoriano Jordy Caicedo goza de un gran momento goleador con Huracán en el inicio de la liga de Argentina 2025.

La lista está sobre la mesa. Y con ella, una idea clara: competir, consolidar y seguir creciendo. El argentino Sebastián Beccacece ya definió su convocatoria para la Fecha FIFA de marzo, donde Ecuador enfrentará dos pruebas de alto calibre ante Marruecos y Países Bajos.

No es una lista cualquiera. Es una mezcla de continuidad y oportunidad. Entre las novedades más destacadas aparecen los regresos de Gonzalo Valle y, sobre todo, de Jordy Caicedo, quien vuelve impulsado por su presente goleador en el fútbol argentino, levantando la mano justo cuando la Selección necesita variantes en ofensiva.

Todos los convocados

La convocatoria está lista

La ronda también

Porque cuando juega La Tri, jugamos todos 🍻⚽️

Un solo equipo, un solo Ecuador.🇪🇨

Vamos a celebrar con @pilsenerecuador pic.twitter.com/6gK1VdwgTt — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 20, 2026

La base sigue igual

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La base se mantiene. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán y Enner Valencia siguen siendo los pilares de una Tri que busca afinar su identidad. A ellos se suman nombres jóvenes que ya no son promesas, sino realidades como Kendry Páez y Gonzalo Plata.

Ecuador se medirá el 27 de marzo ante Marruecos en Madrid, España y el 31 frente a Países Bajos, dos rivales que exigirán máxima concentración, intensidad y carácter. No serán amistosos más: serán termómetros reales.

El objetivo está claro. Cada minuto suma en el camino hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Kendry Páez en el calentamiento previo al duelo de River Plate ante Argentinos Junios JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

Beccacece no solo arma una convocatoria. Está construyendo una idea. Una Selección que no se conforme con competir, sino que quiera dar el siguiente paso.

Y en marzo, empieza otra historia.

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