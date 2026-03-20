Fixture Copa Libertadores 2026: calendario completo de la fase de grupos
Conoce cómo se jugará la fase de grupos de la Libertadores, con fixture completo y participación de tres clubes ecuatorianos
Los 32 clubes que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya conocen a los rivales y el calendario que enfrentarán en esta instancia del torneo.
Los clubes ecuatorianos: Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle, lucharán por avanzar a los octavos de final de la competencia más famoso de Sudamérica.
Cuándo empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Esta fase inicial de la Libertadores comenzará a disputarse el martes 7 de abril de 2026, semana en la que se completará su primera jornada.
- Fecha 1: 7–9 de abril
- Fecha 2: 14–16 de abril
- Fecha 3: 28–30 de abril
- Fecha 4: 5–7 de mayo
- Fecha 5: 19–21 de mayo
- Fecha 6: 26–28 de mayo
Los grupos de la Copa Libertadores 2026
- Grupo A: Flamengo (Bra), Estudiantes (Arg), Cusco (Per) y Medellín (Col).
- Grupo B: Nacional (Uru), Universitario (Per), Coquimbo (Chi) y Deportes Tolima (Col).
- Grupo C: Fluminense (Bra), Bolívar (Bol), Deportivo La Guaira (Ven) y Independiente Rivadavia (Arg)
- Grupo D: Boca Juniors (Arg), Cruzeiro (Bra), Universidad Católica (Chi) y Barcelona (ecu).
- Grupo E: Peñarol (Uru), Corinthians (Bra), Santa Fe (Col) y Platense (Arg).
- Grupo F: Palmeiras (Bra), Cerro Porteño (Par), Junior (Col) y Sporting Cristal (Uru).
- Grupo G: Liga de Quito (Ecu), Lanús (Arg), Always Ready (Bol) y Mirassol (Bra).
- Grupo H: Independiente del Valle (Ecu), Libertad (Par), Rosario Central (Arg) y Universidad Central (Ven).
Fixture completo de la fase de grupos
- Grupo A
- Fecha 1:
- Cusco vs Flamengo
- Independiente Medellín vs Estudiantes
- Fecha 2:
- Flamengo vs Independiente Medellín
- Estudiantes vs Cusco
- Fecha 3:
- Estudiantes vs Flamengo
- Independiente Medellín vs Cusco
- Fecha 4:
- Cusco vs Estudiantes
- Independiente Medellín vs Flamengo
- Fecha 5:
- Flamengo vs Estudiantes
- Cusco vs Independiente Medellín
- Fecha 6:
- Flamengo vs Cusco
- Estudiantes vs Independiente Medellín
- Grupo B
- Fecha 1:
- Coquimbo Unido vs Nacional
- Tolima vs Universitario
- Fecha 2:
- Nacional vs Tolima
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Fecha 3:
- Universitario vs Nacional
- Tolima vs Coquimbo Unido
- Fecha 4
- Coquimbo Unido vs Universitario
- Tolima vs Nacional
- Fecha 5
- Nacional vs Universitario
- Coquimbo Unido vs Tolima
- Fecha 6
- Nacional vs Coquimbo Unido
- Universitario vs Tolima
- Grupo C
- Fecha 1:
- Deportivo La Guaira vs Fluminense
- Independiente Rivadavia vs Bolívar
- Fecha 2:
- Fluminense vs Independiente Rivadavia
- Bolívar vs Deportivo La Guaira
- Fecha 3:
- Bolívar vs Fluminense
- Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira
- Fecha 4
- Deportivo La Guaira vs Bolívar
- Independiente Rivadavia vs Fluminense
- Fecha 5:
- Fluminense vs Bolívar
- Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia
- Fecha 6:
- Fluminense vs Deportivo La Guaira
- Bolívar vs Independiente Rivadavia
- Grupo D
- Fecha 1:
- U. Católica vs Boca
- Barcelona SC vs Cruzeiro
- Fecha 2:
- Boca vs Barcelona SC
- Cruzeiro vs U. Católica
- Fecha 3:
- Cruzeiro vs Boca
- Barcelona SC vs U. Católica
- Fecha 4:
- U. Católica vs Cruzeiro
- Barcelona SC vs Boca
- Fecha 5:
- Boca vs Cruzeiro
- U. Católica vs Barcelona SC
- Fecha 6:
- Boca vs U. Católica
- Cruzeiro vs Barcelona SC
- Grupo E
- Fecha 1:
- Independiente Santa Fe vs Peñarol
- Platense vs Corinthians
- Fecha 2:
- Peñarol vs Platense
- Corinthians vs Independiente Santa Fe
- Fecha 3:
- Corinthians vs Peñarol
- Platense vs Independiente Santa Fe
- Fecha 4:
- Independiente Santa Fe vs Corinthians
- Platense vs Peñarol
- Fecha 5:
- Peñarol vs Corinthians
- Independiente Santa Fe vs Platense
- Fecha 6:
- Peñarol vs Independiente Santa Fe
- Corinthians vs Platense
- Grupo F
- Fecha 1:
- Junior vs Palmeiras
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño
- Fecha 2:
- Palmeiras vs Sporting Cristal
- Cerro Porteño vs Junior
- Fecha 3:
- Cerro Porteño vs Palmeiras
- Sporting Cristal vs Junior
- Fecha 4:
- Junior vs Cerro Porteño
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Fecha 5:
- Palmeiras vs Cerro Porteño
- Junior vs Sporting Cristal
- Fecha 6:
- Palmeiras vs Junior
- Cerro Porteño vs Sporting Cristal
- Grupo G
- Fecha 1:
- Always Ready vs Liga de Quito
- Mirassol vs Lanús
- Fecha 2:
- Liga de Quito vs Mirassol
- Lanús vs Always Ready
- Fecha 3:
- Lanús vs Liga de Quito
- Mirassol vs Always Ready
- Fecha 4:
- Always Ready vs Lanús
- Mirassol vs Liga de Quito
- Fecha 5:
- Liga de Quito vs Lanús
- Always Ready vs Mirassol
- Fecha 6:
- Liga de Quito vs Always Ready
- Lanús vs Mirassol
- Grupo H
- Fecha 1:
- Rosario Central vs Independiente del Valle
- Universidad Central vs Libertad
- Fecha 2:
- Independiente del Valle vs Universidad Central
- Libertad vs Rosario Central
- Fecha 3:
- Libertad vs Independiente del Valle
- Universidad Central vs Rosario Central
- Fecha 4:
- Rosario Central vs Libertad
- Universidad Central vs Independiente del Valle
- Fecha 5:
- Independiente del Valle vs Libertad
- Rosario Central vs Universidad Central
- Fecha 6:
- Independiente del Valle vs Rosario Central
- Libertad vs Universidad Central
