Barcelona SC
Barcelona SC está en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Fixture Copa Libertadores 2026: calendario completo de la fase de grupos

Conoce cómo se jugará la fase de grupos de la Libertadores, con fixture completo y participación de tres clubes ecuatorianos

Los 32 clubes que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya conocen a los rivales y el calendario que enfrentarán en esta instancia del torneo.

(Te invito a leer: Copa Libertadores 2026: así quedaron definidos los grupos de la competencia)

Los clubes ecuatorianos: Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle, lucharán por avanzar a los octavos de final de la competencia más famoso de Sudamérica.

Cuándo empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Esta fase inicial de la Libertadores comenzará a disputarse el martes 7 de abril de 2026, semana en la que se completará su primera jornada.

  • Fecha 1: 7–9 de abril

  • Fecha 2: 14–16 de abril

  • Fecha 3: 28–30 de abril

  • Fecha 4: 5–7 de mayo

  • Fecha 5: 19–21 de mayo

  • Fecha 6: 26–28 de mayo
Liga de Quito
Liga de Quito está en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026.

Los grupos de la Copa Libertadores 2026

  • Grupo A: Flamengo (Bra), Estudiantes (Arg), Cusco (Per) y Medellín (Col).

  • Grupo B: Nacional (Uru), Universitario (Per), Coquimbo (Chi) y Deportes Tolima (Col).

  • Grupo C: Fluminense (Bra), Bolívar (Bol), Deportivo La Guaira (Ven) y Independiente Rivadavia (Arg)

  • Grupo D: Boca Juniors (Arg), Cruzeiro (Bra), Universidad Católica (Chi) y Barcelona (ecu).

  • Grupo E: Peñarol (Uru), Corinthians (Bra), Santa Fe (Col) y Platense (Arg).

  • Grupo F: Palmeiras (Bra), Cerro Porteño (Par), Junior (Col) y Sporting Cristal (Uru).

  • Grupo G: Liga de Quito (Ecu), Lanús (Arg), Always Ready (Bol) y Mirassol (Bra).

  • Grupo H: Independiente del Valle (Ecu), Libertad (Par), Rosario Central (Arg) y Universidad Central (Ven).
Aron Rodríguez
Independiente del Valle conforma el Grupo H.

Fixture completo de la fase de grupos

  • Grupo A

  • Fecha 1:

  • Cusco vs Flamengo

  • Independiente Medellín vs Estudiantes

  • Fecha 2:

  • Flamengo vs Independiente Medellín

  • Estudiantes vs Cusco

  • Fecha 3:

  • Estudiantes vs Flamengo

  • Independiente Medellín vs Cusco

  • Fecha 4:

  • Cusco vs Estudiantes

  • Independiente Medellín vs Flamengo

  • Fecha 5:

  • Flamengo vs Estudiantes

  • Cusco vs Independiente Medellín

  • Fecha 6:

  • Flamengo vs Cusco

  • Estudiantes vs Independiente Medellín
  • Grupo B

  • Fecha 1:

  • Coquimbo Unido vs Nacional

  • Tolima vs Universitario

  • Fecha 2:

  • Nacional vs Tolima

  • Universitario vs Coquimbo Unido

  • Fecha 3:

  • Universitario vs Nacional

  • Tolima vs Coquimbo Unido

  • Fecha 4

  • Coquimbo Unido vs Universitario

  • Tolima vs Nacional

  • Fecha 5

  • Nacional vs Universitario

  • Coquimbo Unido vs Tolima

  • Fecha 6

  • Nacional vs Coquimbo Unido

  • Universitario vs Tolima
  • Grupo C

  • Fecha 1:

  • Deportivo La Guaira vs Fluminense

  • Independiente Rivadavia vs Bolívar

  • Fecha 2:

  • Fluminense vs Independiente Rivadavia

  • Bolívar vs Deportivo La Guaira

  • Fecha 3:

  • Bolívar vs Fluminense

  • Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira

  • Fecha 4

  • Deportivo La Guaira vs Bolívar

  • Independiente Rivadavia vs Fluminense

  • Fecha 5:

  • Fluminense vs Bolívar

  • Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia

  • Fecha 6:

  • Fluminense vs Deportivo La Guaira

  • Bolívar vs Independiente Rivadavia
  • Grupo D

  • Fecha 1:

  • U. Católica vs Boca

  • Barcelona SC vs Cruzeiro

  • Fecha 2:

  • Boca vs Barcelona SC

  • Cruzeiro vs U. Católica

  • Fecha 3:

  • Cruzeiro vs Boca

  • Barcelona SC vs U. Católica

  • Fecha 4:

  • U. Católica vs Cruzeiro

  • Barcelona SC vs Boca

  • Fecha 5:

  • Boca vs Cruzeiro

  • U. Católica vs Barcelona SC

  • Fecha 6:

  • Boca vs U. Católica

  • Cruzeiro vs Barcelona SC
  • Grupo E

  • Fecha 1:

  • Independiente Santa Fe vs Peñarol

  • Platense vs Corinthians

  • Fecha 2:

  • Peñarol vs Platense

  • Corinthians vs Independiente Santa Fe

  • Fecha 3:

  • Corinthians vs Peñarol

  • Platense vs Independiente Santa Fe

  • Fecha 4:

  • Independiente Santa Fe vs Corinthians

  • Platense vs Peñarol

  • Fecha 5:

  • Peñarol vs Corinthians

  • Independiente Santa Fe vs Platense

  • Fecha 6:

  • Peñarol vs Independiente Santa Fe

  • Corinthians vs Platense
  • Grupo F

  • Fecha 1:

  • Junior vs Palmeiras

  • Sporting Cristal vs Cerro Porteño

  • Fecha 2:

  • Palmeiras vs Sporting Cristal

  • Cerro Porteño vs Junior

  • Fecha 3:

  • Cerro Porteño vs Palmeiras

  • Sporting Cristal vs Junior

  • Fecha 4:

  • Junior vs Cerro Porteño

  • Sporting Cristal vs Palmeiras

  • Fecha 5:

  • Palmeiras vs Cerro Porteño

  • Junior vs Sporting Cristal

  • Fecha 6:

  • Palmeiras vs Junior

  • Cerro Porteño vs Sporting Cristal
  • Grupo G

  • Fecha 1:

  • Always Ready vs Liga de Quito

  • Mirassol vs Lanús

  • Fecha 2:

  • Liga de Quito vs Mirassol

  • Lanús vs Always Ready

  • Fecha 3:

  • Lanús vs Liga de Quito

  • Mirassol vs Always Ready

  • Fecha 4:

  • Always Ready vs Lanús

  • Mirassol vs Liga de Quito

  • Fecha 5:

  • Liga de Quito vs Lanús

  • Always Ready vs Mirassol

  • Fecha 6:

  • Liga de Quito vs Always Ready

  • Lanús vs Mirassol
  • Grupo H

  • Fecha 1:

  • Rosario Central vs Independiente del Valle

  • Universidad Central vs Libertad

  • Fecha 2:

  • Independiente del Valle vs Universidad Central

  • Libertad vs Rosario Central

  • Fecha 3:

  • Libertad vs Independiente del Valle

  • Universidad Central vs Rosario Central

  • Fecha 4:

  • Rosario Central vs Libertad

  • Universidad Central vs Independiente del Valle

  • Fecha 5:

  • Independiente del Valle vs Libertad

  • Rosario Central vs Universidad Central

  • Fecha 6:

  • Independiente del Valle vs Rosario Central

  • Libertad vs Universidad Central

