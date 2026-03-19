Liga de Quito en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026: calendario y rivales
Liga de Quito enfrentará a Always Ready, Mirassol y Lanús en la fase de grupos de la Libertadores 2026
Liga de Quito ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El conjunto albo integrará el Grupo G junto a Always Ready, Mirassol y Lanús, en una zona que promete ser competitiva desde la primera jornada.
Calendario oficial de la fase de grupos de la Libertadores 2026
La fase inicial del torneo continental arrancará el martes 7 de abril de 2026 y se extenderá hasta finales de mayo, con seis fechas clave que definirán a los clasificados a los octavos de final.
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El calendario oficial quedó estructurado de la siguiente manera:
- Fecha 1: del 7 al 9 de abril
- Fecha 2: del 14 al 16 de abril
- Fecha 3: del 28 al 30 de abril
- Fecha 4: del 5 al 7 de mayo
- Fecha 5: del 19 al 21 de mayo
- Fecha 6: del 26 al 28 de mayo
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Fecha 1: Always Ready vs Liga de Quito
En cuanto al calendario de Liga de Quito, el debut será en condición de visitante frente a Always Ready, un rival siempre complicado por la altura.
Fecha 2: Liga de Quito recibe a Mirassol
En la segunda jornada, los albos recibirán a Mirassol en Quito, mientras que en la tercera fecha visitarán a Lanús en Argentina.
Segunda vuelta
La segunda vuelta comenzará con otro duelo fuera de casa ante Mirassol. Luego, Liga será local frente a Lanús en un partido que podría ser decisivo, y cerrará su participación en la fase de grupos recibiendo a Always Ready.
Calendario de Liga de Quito
- Fecha 1: Always Ready vs Liga de Quito
- Fecha 2: Liga de Quito vs Mirassol
- Fecha 3: Lanús vs Liga de Quito
- Fecha 4: Mirassol vs Liga de Quito
- Fecha 5: Liga de Quito vs Lanús
- Fecha 6: Liga de Quito vs Always Ready
Formato y reglas de clasificación en la Copa Libertadores 2026
El formato de la Copa Libertadores 2026 mantiene su estructura tradicional: los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final.
En tanto, los clubes que terminen en la tercera posición tendrán una segunda oportunidad al disputar un repechaje hacia la Copa Sudamericana 2026.
Por otro lado, el equipo que finalice en el último lugar quedará eliminado de toda competencia internacional.
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