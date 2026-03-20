Emelec y el renacer del 3-5-2: ¿Cómo Vicente Sánchez cambió la cara del Bombillo?

El triunfo ante IDV ratifica un sistema que ilusiona a exjugadores e hinchas, mientras la directiva pelea puntos en FEF

Con un sistema de tres defensas, dos carrileros por las bandas, un mediocampo que no teme ir hacia adelante para abastecer a sus delanteros, Emelec va encontrando resultados que generan optimismo en exjugadores e hinchas.

Rorys Aragón, exportero azul, le sorprende para bien que el Bombillo esté construyendo una identidad de juego. Esto se reflejó en la victoria 2-0 ante Independiente del Valle el pasado jueves 19 de marzo, un resultado que aún genera repercusiones.

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El triunfo permitió salir del fondo de la tabla y ubicarse en el puesto 12° con 4 puntos. En cancha, sin embargo, el club ha sumado 7 unidades, pero se le descontaron 3 por una sanción de la Ecuafútbol.

Para Aragón, no fue nada sencillo derrotar al cuadro rayado, que hasta ese momento no solo era líder invicto del torneo, sino que además mantenía un historial favorable de casi ocho años sin perder en Guayaquil.

Guerrico abrió el marcador de Emelec. Miguel Canales

“Emelec estuvo sólido y sorprendió a la gente. Independiente es el vigente campeón y puntero de la tabla, y el equipo supo sobreponerse a eso”, afirmó.

El exarquero comparó esta victoria con la obtenida ante Orense (fecha 4), donde, según él, el triunfo se debió más a las individualidades y a la capacidad técnica de Miller Bolaños, con la que lograron imponerse 2-1.

“Ante Orense se ganó por ese zapatazo del Killer, pero esta vez, frente a Independiente, fue diferente. Se sorprendió a todos y siento que los jugadores tienen un compromiso con un club que está obligado a ganar en cada partido”, señaló.

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El pálpito del hincha

Hinchas como Josué Carriel, quien junto a su esposa Justyn Pluas festejaron en el Capwell, se desbordaron de emoción. No obstante, considera que no se debe sobredimensionar el resultado, aunque reconoce que fueron “más que tres puntos merecidos”.

“La gente estaba como loca. Daba la sensación que tras el primer tiempo, en donde fuimos superiores con Romario Caicedo e Ignacio Guerrico (goleadores del encuentro) por las bandas, ellos (IDV) no nos iban a poder marcar porque la defensa esta súper ordenada”, acotó.

Por su parte, el socio Rodrigo Valero valoró el trabajo en el mediocampo de Angelo Mina y Francisco Pizzini. Afirmó que fueron “los que se pusieron el equipo al hombro” y sirvieron para generar ocasiones de peligro.

“Son jugadores talentosos. Pizzini es encarador y sabe generar faltas. Mina, en cambio, entiende el juego cuando exige pausa; además, tiene buen centro y lo demostró en la asistencia del primer gol”.

💪🏽Los hicimos felices porque entrenamos, porque jugamos y porque ganamos 🔥



Mr: Vicente Sánchez ⚡️#VolviendoASerEmelec 🔵 pic.twitter.com/Im2Rnp62ac — Club Sport Emelec (@CSEmelec) March 20, 2026

El hincha Marcelo Hernández también destacó la labor de Vicente Sánchez, quien cumple su segundo año como entrenador profesional y vive su primera experiencia en Sudamérica. “Espero que siga callando bocas. Ha demostrado que Emelec puede ser un equipo ofensivo aún jugando con un sistema de 3-5-2”, dijo el hincha.

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Objetivo de Emelec: recuperar los 3 puntos perdidos

Emelec espera un fallo favorable en la apelación por la resta de tres puntos, trámite que actualmente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

José David Jiménez, presidente del club, busca revertir la sanción impuesta por la FEF debido al incumplimiento en el pago oportuno de deudas con extrabajadores de la institución.

“Eso está en proceso. Como lo dije cuando fui candidato y ahora como presidente, esperamos que se resuelva pronto a favor de Emelec”, concluyó.

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