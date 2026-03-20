Neymar en Cuenca: el partido que rompería todos los récords económicos en Ecuador

La visita de Neymar con Santos podría convertir a Cuenca en el epicentro del fútbol sudamericano en 2026

Puede ser una noche histórica. De esas que no se repiten. El Deportivo Cuenca podría firmar en 2026 la mejor taquilla de su vida en un solo partido, y el escenario pinta perfecto: la Copa Sudamericana 2026. Enfrente estaría el Santos FC, que tiene en sus filas al jugador más mediático de Sudamérica, Neymar.

La sola posibilidad de ver al ‘10’ pisar Cuenca ya genera expectativa. No es un partido más: es un evento. Un imán de multitudes. Un espectáculo que trasciende lo futbolístico. Si Neymar llega, la ciudad se paraliza.

El Grupo del Deportivo Cuenca

Una locura en Cuenca

Jeimy Yanza, la pequeña Messi ecuatoriana que apunta al Mundial 2026 Leer más

El cuadro colorado comparte el Grupo D junto a Santos, San Lorenzo y Deportivo Recoleta, en una serie que promete emociones fuertes y estadios llenos.

La presencia de Neymar sería una locura total. Por su fútbol, por su historia, pero sobre todo por lo que provoca: magnetismo puro, conexión con la gente, show garantizado dentro y fuera de la cancha. La venta de estradas para este partido no será lo normal que para los otros encuentros, aquí subirán de precio y será un ´récord de taquilla, además del dinero que se moverá en Cuenca, con el tema del turismo. Sería una locura, la presencua de Ney,

Atentos a un detalle: sería la primera vez que ‘Ney’ llegue a Ecuador con un club. Su última visita al país fue hace una década con la Selección de Brasil, cuando venció 3-0 a Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Aquella noche, Neymar también dijo presente en el marcador, con un gol de penal.

Hoy, la historia puede volver a escribirse. Y Cuenca sueña con ser protagonista.

Neymar Jr y el primero de sus cuatro hijos David Lucca tienen una conexión especial. Cortesía

Está molesto por el tema de la selección

Todos esperaban su palabra. Y Neymar no se guardó nada. Habló con franqueza, con esa mezcla de molestia y tristeza que deja una ausencia pesada: no fue convocado a Brasil para la fecha FIFA de marzo por decisión de Carlo Ancelotti. “Estoy molesto y triste, pero sigo enfocado”, dijo.

No es un adiós. Neymar aprieta los dientes y mira al frente. “El sueño sigue vivo”, afirmó. Desde el banquillo, Ancelotti fue claro: el problema no es su talento, sino su condición física. Aún no está al cien por ciento. Sin embargo, la puerta no está cerrada y el Mundial 2026 aparece como su gran objetivo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!