Roberto Martínez calma a Portugal: Cristiano llegará sin problemas al Mundial 2026

Pese a su ausencia en amistosos ante México y Estados Unidos, el seleccionador asegura que llegará en estado óptimo a la cita

Pese a las alarmas encendidas por su estado físico, el futuro de Cristiano Ronaldo en la próxima cita mundialista parece estar a salvo. El técnico de la selección lusa, Roberto Martínez, confirmó que la dolencia del astro de Madeira es de carácter menor y no condicionará su presencia en el torneo de 2026.

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Una ausencia estratégica en la convocatoria

Durante la presentación de la lista de 27 jugadores para los próximos compromisos internacionales frente a México y Estados Unidos, Martínez justificó la baja del capitán.

CR7 es el líder de Portugal para el Mundial 2026. AFP

El seleccionador explicó desde la Ciudad del Fútbol en Oeiras que, si bien el delantero no estará en esta gira de amistosos, su proceso de recuperación es optimista.

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"No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo", afirmó el técnico.

A pesar de que el atacante del Al Nassr no ve acción oficial desde el pasado mes de febrero, el cuerpo técnico de Portugal respalda su condición atlética.

¡ÚLTIMO MOMENTO! ¡CRISTIANO NO VIENE A MÉXICO! ¡CR7 NO JUGARÁ EN EL AZTECA!



Se hace oficial la convocatoria de Portugal para el partido ante México y se confirma que Cristiano no viene😢😢😢 pic.twitter.com/zz5db51t6P — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 20, 2026

Según Martínez, el rendimiento físico que ha mostrado el "Bicho" a lo largo de la temporada es prueba de que se encuentra en un nivel competitivo óptimo, restando importancia al parón obligado por esta pequeña lesión.

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